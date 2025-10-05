San Severino, lavori in via Salimbeni: limitazioni a circolazione e sosta

SAN SEVERINO MARCHE – Il Comune di San Severino Marche informa la cittadinanza che domani (lunedì 6 ottobre) saranno in vigore limitazioni temporanee alla circolazione e alla sosta veicolare in via Salimbeni e in largo Sant’Andrea per consentire lo svolgimento di lavori edili presso un edificio privato che richiedono la sosta di mezzi d’opera.

I divieti saranno in vigore alle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14 alle ore 17.

In conseguenza della chiusura al transito, sono previsti i seguenti obblighi:

chi proviene da via Massarelli avrà l’obbligo di svolta a destra verso via Nazario Sauro, chi proviene da via Collio e viale Bigioli avrà l’obbligo di svolta a sinistra verso via Garibaldi e piazza del Popolo.

Il transito pedonale sarà garantito e regolato in sicurezza da personale della ditta esecutrice dei lavori.

Sono esclusi dai divieti i mezzi di soccorso in emergenza.