A San Severino “Insieme”: concerto di Lighea, Operapop e Stefano Vigilante

Nell’ambito della rassegna, a favore delle zone colpite dal sisma, “RiparTiAmo! Sibillini in Musica” domani in piazza Del Popolo l’evento gratuito

SAN SEVERINO MARCHE – La suggestiva piazza Del Popolo di San Severino Marche, una delle più belle piazze d’Italia, sabato ,7 agosto 2021, alle ore 21.15, ospiterà uno degli appuntamenti clou con la terza edizione della rassegna “RiparTiAmo! Sibillini in Musica”. Sul palco, per il concerto dal titolo “Insieme”, saliranno tre grandi artisti: Lighea, Operapop e Stefano Vigilante. Il concerto è gratuito, l’ingresso libero.

L’appuntamento fa parte di un progetto realizzato dalla Regione Marche in collaborazione con i Comuni dell’area del cratere sismico, il Consorzio Marche Spettacolo e l’Amat, per la promozione di attività di spettacolo dal vivo nei centri colpiti dal sisma del 2016.

Obiettivo primario è la valorizzazione delle aree del cratere con una programmazione artistica diffusa, per rivitalizzarne il tessuto sociale attraverso i suoi stessi protagonisti.