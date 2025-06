San Severino, “Il Dialetto a Granali”: tornano le commedie in vernacolo

La rassegna si svolgerà nella suggestiva Piazzetta dei Granali: tre appuntamenti imperdibili all’insegna del divertimento e della riscoperta del dialetto marchigiano

SAN SEVERINO MARCHE – Torna anche quest’anno l’attesa rassegna “Il Dialetto a Granali”, un appuntamento fisso e amatissimo che anima le serate estive di San Severino Marche con commedie in vernacolo, capaci di far ridere e riflettere sulla nostra cultura e le nostre tradizioni più autentiche. La rassegna si svolgerà nella suggestiva Piazzetta dei Granali, con inizio degli spettacoli alle ore 21:30. L’ingresso è libero e sarà disponibile un ampio parcheggio.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di San Severino Marche, è ormai un classico dell’estate settempedana, offrendo al pubblico tre appuntamenti imperdibili all’insegna del divertimento e della riscoperta del dialetto marchigiano, vera e propria espressione dell’anima popolare del territorio.

Il programma dell’edizione 2025 della rassegna prevede i seguenti appuntamenti: sabato 21 giugno la compagnia Lucaroni di Mogliano porterà in scena “La vecchiaia è più tranquilla… se la passi a Villa Arzillà…” di Pietro Romagnoli, con la regia dello stesso Pietro Romagnoli. Un’occasione per sorridere sulle dinamiche della terza età con un tocco di leggerezza e ironia.

Sabato 28 giugno sarà la volta di “Poru Nando” di suor Lucia Stacchio, interpretato dalla compagnia teatrale “Terra dei Fioretti” di San Giacomo della Marca di Cingoli. La regia è curata da suor Lucia Stacchio stessa.

Sabato 5 luglio la rassegna si concluderà con “Quanno ‘na figlia se spusa” di Amedeo Gubinelli, messo in scena dalla Compagnia Teatroclub Amedeo Gubinelli di San Severino Marche. La regia sarà affidata a Fabio Sparvoli e Alessandra Granata. Il Teatroclub Amedeo Gubinelli, fondato nel 1977 e ripreso nel 1993, è una compagnia storica del territorio, nota per la qualità delle sue messe in scena e per la valorizzazione delle opere di don Amedeo Gubinelli, figura iconica del teatro dialettale locale.