San Severino, Coronavirus: ecco i dati aggiornati forniti dal sindaco

35 i pazienti positivi al Covid-19 e 24 le persone in isolamento domiciliare fiduciario; presunto focolaio alla casa di riposo “Lazzarelli

SAN SEVERINO MARCHE – Salgono a 35 i pazienti positivi al Covid-19 nel Comune di San Severino Marche e 24 le persone in isolamento domiciliare fiduciario mentre si registra un presunto focolaio alla casa di riposo “Lazzarelli”. Sei ospiti sono risultati positivi al quick test, effettuato su degenti e personale, dopo che un leggero rialzo febbrile riscontrato su di un’anziana nonnina ha fatto scattare l’allarme per contaminazione da Coronavirus.

A dare la notizia il sindaco, Rosa Piermattei: “Purtroppo le misure di contenimento non sono bastate a tenere lontana dalla struttura questa epidemia che nella prima ondata aveva risparmiato gli anziani ospiti. Siamo in attesa di conoscere l’esito dei tamponi molecolari effettuati dall’Asur. Gli ospiti e gli operatori sono sempre stati sottoposti a controlli periodici e ciò sin dall’inizio dell’emergenza, l’ultimo dei quali, con esito negativo per tutti, si riferisce alla fine di ottobre. La struttura, in via preventiva, di comune accordo con la presidente, Teresa Traversa, era stata chiusa a febbraio ai visitatori e gli incontri tra nonnini e familiari erano stati limitati al massimo”.