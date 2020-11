San Severino, Coronavirus: aggiornamento su numero positivi

Aumentano i contagi anche nella casa di riposo “Lazzarelli”; iniziato il trasferimento di alcuni anziani presso strutture Covid dedicate

SAN SEVERINO MARCHE – E’ di 51 pazienti positivi e altre 33 persone in isolamento domiciliare il numero totale dei contagiati da Covid-19 nel Comune di San Severino Marche dove l’emergenza sanitaria continua a coinvolgere anche gli anziani ospiti della casa di riposo “Lazzarelli”. Qui si contano altri 10 positivi tra i degenti, nessun caso tra gli operatori sanitari e il personale. Numeri che si devono sommare alle cifre in costante crescita.

Grazie all’intervento dell’Asur è intanto iniziato il trasferimento di alcuni degenti presso strutture Covid dedicate: tre anziani sono stati ricoverati nella residenza sanitaria per anziani “Galantara” di Pesaro mentre un quarto è stato trasferito al reparto malattie infettive dell’ospedale civile di Macerata. Mancano ancora una trentina di tamponi da processare tra quelli eseguiti in questi giorni. Complessivamente l’azienda servizi alla persona “Lazzarelli” accoglie 85 ospiti, tra nonnine e nonnine, e conta circa 55 addetti.

Il sindaco del Comune di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha chiesto immediatamente alla Regione Marche di intervenire per scongiurare l’ennesimo focolaio in una struttura per anziani chiedendo anche l’invio di personale medico dell’Esercito Italiano.

“Tutti i pazienti stanno bene – rassicura la cittadinanza il sindaco Piermattei – sia quelli della nostra casa di riposo, sia quelli che stanno vivendo questo difficile momento a casa. Per fortuna tra chi si trova in quarantena non ci sono casi gravi. Non ho infatti notizie di ricoverati nelle rianimazioni e nelle strutture specializzate Covid presenti in regione. Occorre però continuare a prestare la massima attenzione per evitare che questo insidiosissimo virus arrivi nelle nostre case”.