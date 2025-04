San Severino, Cinema San Paolo: la nuova rassegna di film

SAN SEVERINO MARCHE – Domani e dopodomani (giovedì 10 e venerdì 11 aprile) il cinema San Paolo torna ad ospitare la rassegna di film promossa in collaborazione con i Teatri di Sanseverino. Alle 21 viene proiettato “Noi e loro” di Delphine Coulin e Muriel Coulin con Vincent Lindon, Benjamin Voisin, Stefan Crepon, Arnaud Rebotini e Édouard Sulpice.

Protagonista della storia è Pierre, un ferroviere cinquantenne che sta crescendo da solo, dopo la morte della moglie, i due figli. Louis, il minore, ha finito gli studi superiori e può lasciare Villerupt per studiare nella non economica Parigi. L

‘altro, Fus, gioca a calcio, ha una competenza da metalmeccanico e si sta pericolosamente avvicinando a gruppi di estrema destra dei quali condivide le idee e le modalità di azione. Pierre ha tutt’altri ideali e si trova in difficoltà a gestire il rapporto con il figlio.

Delphine e Muriel Coulin scrivono e dirigono un film in cui il femminile è solo apparentemente assente.

Non c’ è un solo personaggio femminile che abbia rilievo in questo film. Questo vale da un punto di vista relativo alle presenze. Perché invece c’è un’assenza che pesa sul nucleo familiare. È quella di una moglie/madre scomparsa prematuramente lasciando tre figure maschili (due delle quali in crescita) a convivere e a confrontarsi.

La rassegna di cinema al San Paolo prosegue con The Brutalist (24 – 25 aprile) ed Anora (1 – 2 maggio).