San Severino, Elezioni Amministrative: informazioni sulla tessera elettorale

Come, dove e quando richiedere o rinnovare i documenti necessari per andare alle urne

SAN SEVERINO MARCHE – Il Prefetto di Macerata, con Decreto del 5 agosto 2021, ha convocato i comizi elettorali per l’elezione diretta del Sindaco e del consiglio Comunale del Comune di San Severino Marche per domenica 3 ottobre, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 4 ottobre, dalle ore 7 alle ore 15.

Al fine di evitare sovraffollamenti e code all’Ufficio Elettorale si consiglia di verificare la regolarità dei documenti necessari per l’espressione del diritto di voto, vale a dire la tessera elettorale e un documento di identità.

L’Ufficio Elettorale del Comune sarà aperto per il rilascio delle tessere elettorali:

dal 27 al 30 settembre 2021 dalle ore 10 alle ore 13,

dal 1 al 2 ottobre 2021 dalle ore 9 alle ore 18,

il 3 ottobre dalle ore 7 alle ore 23,

il 4 ottobre dalle ore 7 alle ore 15.

Per il rilascio o il rinnovo della Carta di identità è necessario prendere un appuntamento con l’Ufficio Anagrafe con almeno 10 giorni di anticipo.