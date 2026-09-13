San Benedetto del Tronto: domani prende il via la Stagione Sportiva 2026/27 dell’ASD San Giuseppe

Aperte le iscrizioni al Calcio a 5 per bambini e ragazzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal 14 settembre al campo Montello di San Benedetto del Tronto: allenamenti per i nati dal 2011 al 2020, nell’ambito del progetto “SPORT in Rete Educativa Territoriale”.

Torna l’appuntamento con lo sport giovanile a San Benedetto del Tronto: l’ASD San Giuseppe, Circolo Parrocchiale Sportivo con sede in via Crispi 22, apre le iscrizioni alla nuova stagione sportiva 2026/27, in programma dal 14 settembre al 31 maggio. Protagonista sarà ancora una volta il calcio a 5, disciplina che da anni rappresenta un punto di riferimento per le famiglie del territorio grazie all’affiliazione al CSI, Centro Sportivo Italiano.

Il progetto è aperto a tutti i bambini e i ragazzi nati tra il 2011 e il 2020 e si svilupperà seguendo il calendario scolastico, cosa che consente di conciliare l’attività sportiva con gli impegni didattici delle famiglie. Gli allenamenti si terranno presso il campo Montello, in via Emilia 9, con due turni settimanali il lunedì e il mercoledì: dalle 17.00 alle 18.30 per i nati dal 2016 al 2020, dalle 18.30 alle 20.00 per i nati dal 2011 al 2015.

Per iscriversi e partecipare alle attività sono necessari il tesseramento assicurativo CSI per la stagione 2026/27 e il certificato medico sportivo con elettrocardiogramma (ECG). Tutte le informazioni e i dettagli per l’iscrizione possono essere richiesti contattando il 334 9409756.

“Come aiutare i ragazzi a giocare bene. Per divenire campioni c’è tempo…”:

è questo lo spirito con cui la società accompagna la crescita dei più giovani, richiamando le parole dello scrittore e maratoneta George Sheehan, che fanno da filo conduttore alla comunicazione della nuova stagione: “Quando ti alleni, cominci a scoprire l’individuo che è in te. Sperimenti la concentrazione, la pazienza e la piacevole disciplina del diventare quell’individuo. Il premio dello sforzo sei tu”. Un principio che l’ASD San Giuseppe pone al centro del proprio metodo educativo, privilegiando la formazione della persona rispetto al mero risultato agonistico.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “SPORT in Rete Educativa Territoriale”, che vede il coinvolgimento di diverse realtà del territorio sambenedettese: Centro Famiglia San Benedetto del Tronto, Cittadini Insieme, Comunità Casa Emmaus, Fondazione Arché Onlus, Danzasia e l’Associazione Grafologica Italiana (A.G.I.) – Sezione Marche. Una rete che conferma la vocazione sociale ed educativa dell’associazione, da sempre attenta a fare dello sport uno strumento di crescita e di aggregazione per bambini e ragazzi.

Per ulteriori informazioni

ASD San Giuseppe – Circolo Parrocchiale Sportivo Via Crispi 22, San Benedetto del Tronto (AP) Tel./WhatsApp: 334 9409756