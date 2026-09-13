Controlli Interforze la scorsa notte a Civitanova Marche

CIVITANOVA MARCHE – La Polizia di Stato, insieme a Carabinieri e Guardia di Finanza, ha svolto nella notte un servizio interforze di ordine pubblico e controllo del territorio a Civitanova Marche, disposto dal Questore di Macerata nell’ambito delle indicazioni emerse dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto.

L’attività ha interessato in particolare il lungomare Sergio Piermanni e le aree maggiormente frequentate dai giovani, con una presenza costante delle forze di polizia finalizzata alla prevenzione e al controllo del territorio, anche nella fase di deflusso dagli esercizi di intrattenimento.

Nel corso del servizio sono state controllate 29 persone e 4 veicoli.

Intorno alle 3.15, sul lungomare Sergio Piermanni, è stata controllata un’autovettura con il solo conducente a bordo, un 20enne residente in un comune del Fermano, che durante le verifiche mostrava evidenti segni di nervosismo. A seguito delle domande degli operatori in merito all’eventuale possesso di sostanze stupefacenti, il giovane ha consegnato spontaneamente un piccolo involucro in cellophane contenente una sostanza di colore bianco, successivamente risultata, al narcotest, cocaina per un peso di circa un grammo.

I Carabinieri hanno quindi contestato al giovane la violazione amministrativa prevista per la detenzione di sostanza stupefacente per uso personale, procedendo al sequestro della sostanza e alla segnalazione alla Prefettura di Macerata per gli adempimenti di competenza.

Dagli accertamenti effettuati dagli operatori della Polizia di Stato della Questura di Macerata è inoltre emerso che il 20enne era destinatario di un Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Civitanova Marche, tuttora in corso di validità, per la cui violazione sono stati adottati gli ulteriori provvedimenti previsti dalla legge.

Nel corso della notte gli equipaggi hanno inoltre prestato assistenza a una giovane donna che riferiva di essere caduta accidentalmente, riportando alcune escoriazioni. La ragazza ha rifiutato l’intervento del personale sanitario e, una volta verificato che non necessitasse di ulteriori cure, è rimasta sul posto insieme al fidanzato, che era con lei.

Il servizio è proseguito fino alle prime ore del mattino, quando gli operatori hanno rivolto particolare attenzione alla fase di uscita dai locali di intrattenimento e al deflusso degli avventori, che si è svolto senza particolari criticità. Nel corso della notte, anche gli agenti della Volante del Commissariato di Civitanova Marche hanno assicurato la consueta attività di controllo e pronto intervento sul territorio, nell’ambito della quale non si sono registrate situazioni di particolare rilievo.