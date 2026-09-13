“Mario Pompei. Essere scenografo”: la mostra a Jesi dal 19 settembre all’8 novembre 2026

Negli spazi dei Musei Civici di Palazzo Pianetti (Sale Betto Tesei) a Jesi, ampliata la tappa della mostra “Mario Pompei. Essere scenografo” con una ricca selezione di bozzetti inediti per la prosa e il varietà. L’inaugurazione si terrà sabato 19 settembre

JESI – L’universo visivo e teatrale di Mario Pompei torna protagonista nelle Marche con un’inedita e ampliata versione espositiva della mostra “Mario Pompei. Essere scenografo. Bozzetti, scene e costumi”.

Promossa dalla Città di Jesi, la mostra si inaugurerà sabato 19 settembre, ore 18, negli spazi dei Musei Civici di Palazzo Pianetti (Sale Betto Tesei), e rimarrà aperta fino all’8 novembre 2026.

DALLA LIRICA ALLA PROSA

Accanto alle celebri tavole per l’opera lirica esposte lo scorso aprile a Palazzo Ricci a Macerata (tappa d’esordio del progetto in cui la FondazioneCarima ha ricoperto un ruolo centrale), la tappa jesina presenta una ricca selezione di bozzetti inediti per la prosa e il varietà, provenienti siadall’Archivio Pompei (tutelato da Paola Pallottino) che da prestigiose collezioni private. Questo approfondimento sul lavoro riguardante la scenografia di prosa consente di mostrare al pubblico un ulteriore aspetto dell’eclettica produzione di Pompei. Anche questa volta, la mostra è curata da Pierfrancesco Giannangeli e Maria Letizia Paiato, con lo scenografico allestimento di Benito Leonori. Anche in questa edizione jesina, il pubblico potrà vedere come l’opera di Mario Pompei sia andata oltre la semplice realizzazione di scenografie.

LO SPETTACOLO RIPRODOTTO, L’AREA DIDATTICA E IL RUOLO DELLA FONDAZIONE PERGOLESI SPONTINI

All’interno di Mario Pompei. Essere scenografo, uno spazio speciale è riservato all’ampia sezione didattica – fulcro operativo per le scuole e per i laboratori creativi – costruita attorno alla riproduzione dello spettacolo Le peripezie di Pinco Pallino: nuova produzione di Fondazione Pergolesi Spontini (aprile 2026) con il contributo in Art Bonus di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori. La fiaba musicale di Mario Pompei, diretta da Lorenzo Giossi, su libretto e musica di Gianluca Piombo, sarà, inoltre, in cartellone al Teatro Fraschini di Pavia per il 2027. Si rinnova così la sinergia con la Fondazione Pergolesi Spontini, che conferma il suo ruolo centrale nel progetto avendone curato sia la produzione dello spettacolo teatrale sia la pubblicazione del catalogo della mostra.

DIDATTICA PER LE SCUOLE: “REGISTI DI CARTA”

Curato da Petra Leonori, il laboratorio per le Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado, dal titolo Registi di carta: in scena con Mario Pompei, guida gli studenti alla scoperta dell’universo creativo di Mario Pompei, svelando i meccanismi della macchina teatrale attraverso attività manuali che stimolano l’espressività, la progettazione artistica e la cooperazione in gruppi. Ogni laboratorio si concluderà con la messa in scena di brevi spettacoli, in cui ogni gruppo presenterà il proprio teatrino di carta davanti al resto della classe.

I laboratori si terranno dal 23 settembre all’8 novembre | Durata: 2h | Costo: € 5,00 a studente | Prenotazione obbligatoria: 0731 538439 – pinacoteca@comune.jesi.an.it

CATALOGO

La mostra è accompagnata da catalogo edito da Amala§unta Edizioni di Monica Simoni con le presentazioni del Sindaco del Comune di Jesi Lorenzo Fiordelmondo, dell’Assessore alla Cultura, Eventi e Manifestazioni Culturali, Gemellaggi e Memoria Storica Luca Brecciaroli, del Direttore generale della Fondazione Pergolesi Spontini Lucia Chiatti, oltre agli interventi critici dei curatori Pierfrancesco Giannangeli e Maria Letizia Paiato, di Paola Pallottino e Agnese Sferrazza, del Direttore artistico della Fondazione Pergolesi Spontini Cristian Carrara e di un’introduzione di Simona Cardinali, Responsabile Ufficio Musei Civici di Jesi. Sono inoltre pubblicati gli interventi di Alessandro Tinterri e Elena Gottarelli, tratti dal catalogo della mostra di Ferrara del 1993 Mario Pompei. Scenografo, illustratore e cartellonista 1903 – 1958, oltre ad alcuni scritti di Mario Pompei selezionati da Pierfrancesco Giannangeli.

PATROCINI E CREDITI

Il progetto è finanziato dalla Regione Marche all’interno del bando “Dal teatro al museo… In scena” e gode del patrocinio di Fondazione Marche Cultura e Associazione Amici di Palazzo Buonaccorsi di Macerata.

Hanno collaborato Fabrizio De Santis, Federico Balestro, Edoardo Montelli, Angelica Stronati, Aurora Binotto, Vincenzo Coccia, Mirko Cicconi, Lucrezia Perchiazzi, Gloria Sosi, Anna Sbaffi, Diana Gavini, Maria Accorroni, Maria Cecilia Riccioni, Lu Yi, Yang Qinrui, Liu Zilan, Sara Concetta Doronzo, Edoardo Buschi, Ma Zhuoran, Francesco Paoletti, Giorgio Perron Cabus. Con il contributo di Francesco Calcagnini, Andrea Comotti, Alessandro Cheli, Roberta Fratini, Benito Leonori.

Per la realizzazione del progetto si ringraziano gli eredi di Mario Pompei: Paola Pallottino, Michele Pompei, Silvia Pompei, Rita Pompei.

INFORMAZIONI

MARIO POMPEI. ESSERE SCENOGRAFO. BOZZETTI, SCENE E COSTUMI.

a cura di Pierfrancesco Giannangeli e Maria Letizia Paiato

Sede: Musei Civici di Palazzo Pianetti (Sale Betto Tesei), Via XV Settembre, 10 – 60035 JESI (AN)

Apertura: 19 settembre – 08 novembre 2026

Orari: martedì – domenica e festivi: 10:00 – 13:00 / 16:00 – 19:00 (Chiuso il 22 settembre per la festa del Patrono); 23-24-25 settembre: 10:00 – 13:00

Biglietti: Ingresso gratuito alle Sale Betto Tesei | € 5,00 integrato con Pinacoteca Civica (€ 3,00 ridotto 6- 25 anni)

Tel: 0731 538439

pinacoteca@comune.jesi.an.it