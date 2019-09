“Salute in cammino Macerata”, il 24 e il 27 settembre gli appuntamenti

Macerata festeggia la Settimana europea dello sport

MACERATA – Anche Macerata festeggia la Settimana europea dello sport con due iniziative inserite nel progetto “Salute in cammino Macerata”. Martedì 24 settembre con partenza davanti al bar dietro la chiesa in via Natali nel Rione Sforzacosta e venerdì 27 settembre dalla rotonda dei Giardini Diaz, infatti, prenderanno il via due camminate finalizzate alla promozione dell’attività fisica dei cittadini. La Settimana europea dello sport è una manifestazione promossa dalla Commissione europea per stimolare i cittadini dell’Unione a una corretta e consapevole attività fisica, indipendentemente dall’età o dal livello di forma.

Per quanto riguarda l’Italia i dati sull’inattività fisica sono sempre più allarmanti. Il 62% degli italiani non fa mai sport (contro il 46% della media UE), il 27% lo fa con qualche regolarità (33% in Europa) e solo l’1% regolarmente (7% nell’UE). Anche per la semplice attività fisica quotidiana siamo messi male: bicicletta, giardinaggio, camminata e altre attività sembrano un tabù nell’Italia del XXI secolo: il 57% non svolge mai questo tipo di attività (35% nell’ UE), il 20% lo fa saltuariamente (21% nell’ UE), il 18% con una certa regolarità (30% nell’ UE), il 5% regolarmente (14% nell’UE). L’iniziativa è organizzato dall’U.S. Acli Marche, dall’U.S. Acli provinciale di Macerata, dalla Scuola italiana di camminata sportiva e dall’Asd Green Nordic Walking col patrocinio dell’amministrazione comunale, grazie ad un contributo dell’Asur Marche (DGR 1118/2017 – nell’ambito del progetto regionale “Sport senza età”), della Susan G. Komen Italia Onlus e di Coop Alleanza 3.0.

La partecipazione è gratuita. In caso di maltempo le camminate vengono rinviate. Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook “Unione Sportiva Acli Marche” oppure chiamare il numero 3482407