RipaMagic 2025: magia, comicità e illusionismo a Ripatransone

Il 10 e 11 agosto tra le piazze e i giardini di Ripatransone grandi artisti internazionali, laboratori, spettacoli e il Museo della Matemagica. Tutti gli eventi sono gratuiti

RIPATRANSONE (AP) – Torna anche questo agosto RipaMagic, il festival che regala due giorni magici nel bellissimo borgo marchigiano di Ripatransone con spettacoli di grandi artisti, laboratori, street food e visite guidate al Museo della Matemagica e alle sue incredibili illusioni ottiche.

Ideato e organizzato dal Comune di Ripatransone in collaborazione con l’associazione ArTime, il festival propone anche quest’anno un cartellone eclettico e originale, adatto a tutte le età, in cui non mancherà lo street food di qualità

Dopo il crescente successo delle prime tre edizioni, anche questo agosto RipaMagic, trasformerà il suggestivo borgo della Città di Ripatransone nel regno della magia, dell’illusionismo, della spensieratezza e della comicità, regalando emozioni, stupore e divertimento a un pubblico di tutte le età.

Il 10 e l’11 agosto, il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva tra spettacoli di grandi artisti italiani e internazionali, laboratori di magia per bambini e famiglie, visite guidate al Museo della Matemagica, e momenti di riflessione, stupore e poesia.

Grande protagonista dell’edizione 2025 sarà Mattia Flip, al secolo Mattia Bidoli, campione del mondo di street magic, fotografo e operatore umanitario che da oltre 15 anni porta la sua magia nei luoghi più difficili del mondo, in ospedali da campo, carceri, zone di guerra e campi profughi.

Il suo spettacolo “WONDER AT WAR. Uno spettacolo di magia nato sotto le bombe”, poetico e potente, nasce dall’esperienza vissuta nei conflitti in Siria, Libano, Iraq, Ucraina e, nell’ultimo anno, nella Striscia di Gaza, come inviato di organizzazioni non governative. Attraverso oggetti quotidiani – bossoli, tazze, valigie – costruisce un racconto magico che commuove e scuote, dando forma a uno “stupore resistente e umano”.

Oltre allo spettacolo, Mattia sarà protagonista di un incontro pubblico sul valore della magia come strumento di relazione, cura e testimonianza. La sua magia è nata per strada e nel tempo ha preso direzioni inattese, portandolo a intrecciare arte e impegno umanitario. All’attività artistica affianca una presenza attiva in vari luoghi colpiti da crisi e conflitti, dove trasforma la magia in strumento di vicinanza e sollievo, capace di riparare, anche solo per un attimo, le ferite invisibili del dolore.

Accanto a lui, un cast ricco di artisti italiani e internazionali:

Ernesto Planas Roldan, artista cubano di fama internazionale, maestro di magia scenica e comicità visiva. Vincitore di numerosi premi e protagonista nei teatri e cabaret più prestigiosi del mondo, porterà il suo celebre Latin Magic Show, ricco di ritmo, colori ed energia, con il memorabile numero “Parasol Symphony”, considerato uno dei più belli della storia dell’illusionismo.

Attesi anche Manuel Guarnori con “Grandi illusioni”, show scenografico e coinvolgente con apparizioni, levitazioni ed effetti speciali; Luca D’Avvero, eccezionale prestigiatore teatrale e definito “giocoliere della magia” e “comico del pericolo”; Tino Fimiani, illusionista, clown e attore comico noto per le sue partecipazioni a Zelig Circus e alle tournée con Arturo Brachetti.

Completano il cast il comico e fantasioso Max Pederzoli della compagnia Madame Rebiné con lo spettacolo “Il gran Ventriloquini”, un varietà tra pupazzi, beatbox, magia e ventriloquismo; Daigoro Performer con “Voilà”, una raffinata magia di strada che coinvolge il pubblico in un gioco di improvvisazione e poesia urbana; Giacomo Seri, “professionista del caos” che porta in scena “Pillole di magia”, rivisitazione ironica e contemporanea dei grandi classici dell’illusionismo.

I laboratori di magia sono in programma sia domenica che lunedì, dalle ore 17:00 alle ore 19:00 nel Giardino ex Acli, senza necessità di prenotare.

Il Museo “Matemagica” sarà allestito in un locale di piazza XX Settembre e sarà aperto dalle ore 17:30 alle ore 22:00 con visite guidate della durata di 35/40 minuti per gruppi di 15/20 persone. Quando assistiamo a un gioco di prestigio, siamo facilmente ingannati se non conosciamo il trucco. Con le illusioni ottiche, invece, il nostro cervello continua a essere ingannato anche dopo averne compreso il funzionamento. Il Museo Matemagica curato da Lorenzo Berdini, offre un affascinante viaggio nei misteri del cervello e di come i nostri sensi possono essere ingannati.

Per questa edizione, Il Resto del Carlino è media partner ufficiale, nell’ambito di una collaborazione volta a valorizzare il territorio e la cultura, in occasione delle celebrazioni dei suoi 140 anni.

GLI SPETTACOLI DI DOMENICA 10 AGOSTO E L’INCONTRO CON MATTIA FLIP

Domenica 10 agosto si apre alle 18:30 in piazza XX Settembre con Mattia Flip in “WONDER AT WAR. Uno spettacolo di magia nato sotto le bombe”. Questo artista di rara sensibilità accompagna il pubblico in un viaggio di stupore e resistenza, attraverso oggetti simbolici raccolti nei luoghi di guerra e gesti semplici ma potenti.

Alle 19:15, sempre nella stessa piazza, è la volta del milanese Stefano Dalessandro, alias Daigoro, con “Voilà”, spettacolo di magia di strada che rompe la quarta parete e rende il pubblico vero protagonista della scena, tra palloncini poetici, ritmo urbano e improvvisazione brillante.

Alle 20:15 nel cortile del giardino ex Acli è previsto un momento speciale e di profondo significato: un incontro pubblico con Mattia Flip, al secolo Mattia Bidoli. Un’occasione rara per scoprire la forza trasformativa dell’arte in contesti estremi e riflettere sul potere dello stupore come forma di resilienza e di speranza.

La serata prosegue alle 21:15 nel giardino ex Acli con la compagnia Madame Rebiné, che presenta “Il gran Ventriloquini”: un varietà surreale e scanzonato in cui Max Pederzoli dà voce – letteralmente – a una galleria di pupazzi, giocando con beatbox, numeri di magia, ipnotismo e comicità fisica.

Alle 22:15 in piazza XX Settembre arriva la grande magia scenica con Manuel Guarnori e il suo spettacolo “Grandi illusioni”, fatto di apparizioni, levitazioni, divisioni impossibili e momenti di forte impatto visivo con ballerine e assistenti. Nato nel 1993 a Sondrio, Manuel Guarnori è un illusionista completo che, fin da bambino, ha coltivato la sua passione per la magia, la giocoleria, l’equilibrismo e l’arte scenica. Tra le sue numerose esperienze, ha frequentato il prestigioso circolo di magia di Manchester -Manchester Circle Of Magician- dove ha potuto studiare con alcuni tra i migliori al mondo; Jeff McBride, David Stone, Dynamo, Diego Minevitz, Lawrence Hass e Eugene Burger.

La giornata si chiude alle 23:15, ancora in piazza, con Tino Fimiani e “Il mago con la T maiuscola”, un mix irresistibile di illusionismo, comicità fisica e gag spiazzanti. Un microfono che non collabora, sigarette impazzite, carte che si ribellano e fazzoletti inseguiti da pistole scomode diventano i protagonisti di un varietà comico-magico che ribalta ogni certezza dello spettatore – anche quella di possedere ancora portafoglio e orologio!

Artista di lunghissimo corso, Tino Fimiani ha lavorato in TV (Zelig Circus, Circo Massimo), nei maggiori festival internazionali e in tournée mondiale con Arturo Brachetti. Con il duo Lucchettino ha vinto il prestigioso Mandrake d’Or nel 2017, l’Oscar della magia francese.

GLI SPETTACOLI DI LUNEDÌ 11 AGOSTO

Lunedì 11 agosto, si riparte alle 18:30 in piazza XX Settembre con Luca D’Avvero, eccezionale prestigiatore teatrale, “giocoliere della magia” e “comico del pericolo” che in “Extreme Magik” mescola poesia e comicità in una storia di incantesimi sbagliati, giocoleria e illusioni sorprendenti, giocata su un grande tavolo scenico e un’altalena di emozioni. Confonde, diverte e conquista il pubblico, portandolo in un viaggio tra sogno e realtà, dove un mago può persino diventare più piccolo di un mazzo di carte e cavalcare castelli d’aria per amore.

Con questo show si aggiudicato diversi premi, fra cui la “Bacchetta d’Argento” a San Marino e il primo premio al Festival Internazionale della Magia di Torino nella categoria Close-Up.

Alle 21:00 nel giardino ex Acli torna Daigoro con una seconda replica di “Voilà”, a conferma della forza del suo linguaggio universale, capace di conquistare adulti e bambini.

Alle 22:00 in piazza XX Settembre, il pubblico potrà ammirare la magia elegante e vivace di Ernesto Planas Roldan, artista cubano di fama internazionale, che con il suo “Latin Magic Show”, conquista il pubblico con illusioni spettacolari, numeri di comedy magic e una straordinaria presenza scenica maturata in decenni di carriera sui più prestigiosi palcoscenici internazionali.

Fiore all’occhiello del suo repertorio è “Parasol Symphony”, il celebre numero con gli ombrelli considerato dagli esperti uno dei più belli mai realizzati.

Ernesto è un International Master of Magic, creatore dell’unica opera letteraria al mondo dedicata alla magia con gli ombrelli e protagonista in oltre quaranta paesi tra cui Berlino, Parigi, Montreal, Monaco, Kuala Lumpur e Verviers. Un artista che porta in scena non solo tecnica e illusionismo, ma anche carisma latino, ironia elegante e passione teatrale.

Gran finale alle 23:00 nel giardino ex Acli con Giacomo Seri, artista ironico e travolgente, che in “Pillole di magia” rivisita i grandi classici dell’illusionismo con verve, sarcasmo e oggetti improbabili, per un’esperienza comica e sorprendente. Con oltre 18 anni di esperienza tra mentalismo, ipnosi e magia comica, Giacomo Seri è un “professionista del caos” che stravolge i classici dell’illusionismo con verve, ritmo e un’ironia tagliente.