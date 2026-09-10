Regione, accordo integrativo con le farmacie pubbliche e private convenzionate

Previsti più servizi per oltre 500 farmacie marchigiane. La novità più importante riguarda lo screening del tumore del colon-retto: il kit potrà essere ritirato in farmacia e riconsegnato direttamente nello stesso presidio

ANCONA – Il test per lo screening del tumore del colon-retto si potrà ritirare e riconsegnare direttamente in farmacia. È una delle principali novità del nuovo Accordo integrativo regionale con le farmacie pubbliche e private convenzionate, approvato dalla Giunta regionale. Il provvedimento amplia i servizi della “Farmacia dei servizi”, rafforza la telemedicina, estende l’offerta vaccinale e sostiene il ruolo delle farmacie, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne, con particolare attenzione alle persone più fragili, agli anziani e ai malati cronici.

L’accordo arriva a 20 anni dalla sottoscrizione del precedente e coinvolge una rete di oltre 500 farmacie distribuite sul territorio marchigiano, che rappresentano per molti cittadini il punto di accesso più vicino ai servizi sanitari.

Sul fronte della prevenzione, la novità più rilevante riguarda lo screening del tumore del colon-retto, storicamente quello con l’adesione più bassa: il kit potrà essere ritirato in farmacia e, una volta raccolto il campione, riconsegnato direttamente nello stesso presidio. Un passaggio che semplifica l’accesso allo screening e può favorire una maggiore partecipazione ai programmi di prevenzione.

“Le Marche hanno creduto per prime nella Farmacia dei Servizi e, a poco più di tre anni dall’avvio della sperimentazione, possiamo dire che quella scelta ha prodotto risultati importanti – sottolinea il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli -. Con questo accordo facciamo un ulteriore passo avanti e consolidiamo una rete che porta prestazioni, prevenzione e telemedicina sempre più vicino ai cittadini, soprattutto nei piccoli comuni e nelle aree interne. È un modello che va incontro ai bisogni delle persone, riduce la necessità di spostarsi e contribuisce a diminuire la pressione sulle strutture ospedaliere e sulle liste d’attesa. Rafforzare questa rete significa quindi investire sulla sanità territoriale e sulla capacità del nostro sistema sanitario di dare risposte concrete, tempestive e vicine ai cittadini”.

“Oltre alla conferma e all’ampliamento dei tanti servizi già attivi, estendiamo ulteriormente le vaccinazioni e compiamo un passo importante sul fronte della prevenzione – afferma l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro -. Una delle novità riguarda infatti lo screening del tumore del colon-retto, con la possibilità di ritirare e riconsegnare direttamente in farmacia il kit per l’esame. Ma un passaggio altrettanto importante è il rafforzamento della telemedicina nelle farmacie rurali, cioè quelle dei piccoli comuni. Qui questi servizi hanno un valore ancora maggiore, perché consentono ai cittadini di effettuare prestazioni vicino a casa, riducendo gli spostamenti verso ospedali e strutture sanitarie più lontane. Per questo abbiamo anche rafforzato gli strumenti di sostegno alle farmacie che operano nelle realtà meno accessibili, affinché possano continuare a garantire servizi essenziali alle comunità locali”.

Particolare attenzione è dunque riservata alle farmacie rurali dei piccoli comuni, dove la presenza di servizi sanitari sul territorio è ancora più importante. L’accordo rafforza le risorse destinate alla telemedicina e istituisce un Fondo regionale di solidarietà per le farmacie con fatturato convenzionato inferiore a 300 mila euro, con l’obiettivo di sostenere la rete nelle aree più fragili e garantire continuità ai servizi.

Tra le prestazioni confermate e uniformate in tutta la regione ci sono le prenotazioni CUP, il pagamento delle prestazioni e il ritiro dei referti, oltre ai servizi di telemedicina come elettrocardiogramma, Holter cardiaco e spirometria e alle attività svolte da infermieri e fisioterapisti.

Diventano strutturali le vaccinazioni contro papillomavirus (HPV), herpes zolster e pneumococco, con un’offerta di prevenzione più ampia e accessibile direttamente sul territorio.