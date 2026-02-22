Pesaro, manutenzione strade: al via le asfaltature nel quartiere Soria

Lunedì iniziano i lavori di manutenzione in 7 strade dopo il rifacimento delle condotte idriche e del gas di Marche Multiservizi. Le vie interessate sono: Laurana, Nobiliore, Agostini, Genga, Rigoni, Valazzi e strada per Soria

PESARO – Lunedì 23 febbraio 2026 prenderanno il via i lavori di manutenzione nel Quartiere 9 dove saranno asfaltate 7 strade. Il sindaco di Pesaro Andrea Biancani insieme all’assessora alle Manutenzioni Mila Della Dora ha reso noti tempi e luoghi delle operazioni che, a partire dalla prossima settimana, toccheranno via Laurana, via Nobiliore, via Agostini, via Genga, via Rigoni, via Valazzi e strada per Soria.

Si inizia da via Luciano Laurana e via Marco Fulvio Nobiliore

in cui sono già stati collocati i divieti di sosta con rimozione –come da ordinanza n.2880 del 22.12.2025- per permettere lo svolgimento delle operazioni «che ci consentiranno di restituire ai residenti e a tutti coloro che frequentano l’area, strade sicure e percorribili – indica Biancani – realizzando un manto stradale uniforme e resistente. È un lavoro che conferma l’impegno del Comune nella manutenzione delle strade e nella cura dei quartieri che stiamo pianificando al meglio per garantire sicurezza e risultati concreti. Questo intervento migliorerà in particolare la qualità della viabilità per residenti, scuole e cittadini della zona».

Della Dora spiega che «I cantieri saranno organizzati per ridurre al minimo i disagi alla circolazione e ai cittadini, con segnaletica temporanea a indicare le zone di intervento».

Complessivamente tra quelli già effettuati e quelli che partiranno nei prossimi giorni, verranno realizzati oltre 3 km di nuovi asfalti nel Quartiere 9.

«Grazie al miglioramento delle condizioni meteo – continua Biancani – si potrà dunque intervenire in modo efficace e duraturo sulle aree in cui si era già operato con i lavori per la nuova rete idrica e del gas, necessari per risolvere il problema delle frequenti rotture che interessavano la zona. Oggi che le condotte e le reti sono sistemate, procediamo con le asfaltature delle strade di Soria». In un’area che è oggetto degli interventi su cui Marche Multiservizi ha investito circa 2,2 milioni di euro per il rifacimento di 3,2 km di condotte idriche e 1 km di condotte del gas.