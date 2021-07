Pesaro, nasce la WunderKammer Youth Ensemble (WYE)

L’orchestra giovanile della WunderKammer sarà composta da dodici giovani musicisti,in residenza studio a Cagli da lunedì 26 luglio.Alla fine del corso due concerti, il 29 al Teatro Comunale di Cagli e il 30 al Conventino di Monteciccardo di Pesaro

PESARO – “Erano anni che volevamo provare a costruire una WKO giovanile, e questa volta facciamo sul serio”. Così il compositore e pianista Paolo Marzocchi, direttore artistico della WunderKammer Orchestra (WKO), annuncia la nascita della WunderKammer Youth Ensemble (WYE).

La compagine societaria della WKO è composta al momento da circa trecento soci distribuiti nelle Marche e in varie regioni italiane. Nei suoi quattro anni di vita WunderKammer si è molto impegnata in progetti di diffusione e di formazione musicale, soprattutto rivolti ai giovani per i quali l’associazione ha la massima attenzione.

Per il progetto WunderKammer Youth Ensemble sono stati scelti dodici giovani musicisti tra i diciotto e i ventiquattro anni, provenienti da tutta Italia e anche dal nostro territorio, in particolare dal Conservatorio Rossini e dal Liceo Musicale Marconi di Pesaro. Dal 26 al 29 luglio i componenti il WYE saranno in residenza al Teatro Comunale di Cagli ospiti dell’associazione WunderKammer Orchestra per un corso di formazione di musica da camera. Ai dodici partecipanti, grazie al supporto essenziale dei propri soci, la WKO offrirà vitto e alloggio per l’intero soggiorno. I giovani, come in un campus estivo, faranno laboratorio nel teatro della Città studiando e vivendo a stretto contatto: un’esperienza importante nel loro percorso di professionisti nella musica classica.

La guida è affidata a un musicista raffinatissimo e di grande esperienza come Ivan Gambini, mentre la solista al pianoforte è Lavinia Bertulli, ventiduenne toscana già con un curriculum di tutto rispetto. In programma il “Concerto n. 3” di Beethoven – la prima composizione eseguita al debutto della WKO a Lampedusa nel 2017 – e i “Ten easy hungarian pieces” di Béla Bartok orchestrati per il WYE dal giovanissimo Paolo Lucchesini.

Durante la residenza, all’interno del Conventino di Monteciccardo, location dall’acustica perfetta, i ragazzi saranno protagonisti di una registrazione video dell’esecuzione del brano “Encore” di Paolo Marzocchi, effettuata per Palcoscenico Marche curato da Lucia Ferrati.

Giovedì 29 luglio alle 21 al Teatro Comunale di Cagli la WunderKammer Youth Ensemble si esibirà per la prima volta in pubblico in un concerto in cui verrà eseguito il programma studiato durante il laboratorio musicale.

Il giorno dopo, venerdì 30 luglio alle 21.30, replica nel chiostro del Conventino dei Serviti di Maria a Monteciccardo a chiusura della stagione “WunderKammer Conventino”.

Biglietti Cagli 29 luglio: posto unico adulti € 5,00; ingresso gratuito under 18. Biglietteria Teatro Comunale di Cagli, il 29 luglio dalle 17 all’inizio del concerto oppure online su Ticketnation.

Biglietti Monteciccardo 30 luglio: concerto + aperitivo € 25, acquisto in prevendita Teatro Sperimentale oppure online su Vivaticket. Biglietti solo concerto: adulti € 15, acquisto online su Vivaticket oppure presso Conventino nel giorno dello spettacolo dalle 21; gratuito under 18 anni, ritiro presso Conventino la sera del concerto.

Info +39 366 6094910 (WKO), +39 0721 781341 (Teatro Comunale di Cagli), +39 0721 387548 (Teatro Sperimentale di Pesaro), info@wunderkammerorchestra.com, FB WunderKammer Orchestra, wunderkammerorchestra.com.