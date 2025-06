La Sagra della Lumaca torna il 22 giugno a Cagli

A Pianello di Cagli domenica prossima un evento che unisce tradizione, gusto e comunità e che punta a valorizzare un piatto tipico locale, la lumaca in porchetta

CAGLI (PU) – Nel cuore dell’Appennino marchigiano, a Pianello di Cagli, torna l’appuntamento più gustoso dell’anno: la 63ª Sagra della Lumaca, che si terrà domenica 22 giugno. Una giornata dedicata alla valorizzazione di un piatto tipico locale, la lumaca in porchetta, ricetta storica della comunità pianellese, tramandata di generazione in generazione.

La presentazione presso la sede di Confcommercio Marche Nord

“Un evento – ha evidenziato il direttore Agnese Trufelli – che è gusto, tradizione, comunità in un borgo semplicemente meraviglioso. Da sottolineare il riconoscimento DE.C.O. per la lumaca in porchetta e l’importante sinergia tra Pro loco e ristoratori. Una manifestazione che con grande piacere promuoviamo”.

Per la Pro loco è intervenuto il vicepresidente Raffaele Papi, accompagnato dal consigliere Massimiliano Duranti: “Tutto ebbe inizio nel 1963, quando un gruppo di giovani del paese decise di celebrare la tradizione locale scegliendo le lumache in porchetta come simbolo dell’identità gastronomica del territorio. Poco dopo, nacque la Pro Loco Pianello, che da allora organizza con passione questa manifestazione, sempre nella terza domenica di giugno.

Nel 50° anniversario, la Sagra ha ottenuto un importante riconoscimento: il Guinness World Record per la polenta più grande del mondo (3.560 kg), mantenuto fino al 2014. Oggi, grazie al lavoro del presidente Mattia Milli, è stato compiuto un ulteriore passo avanti con il riconoscimento DE.C.O. (Denominazione Comunale d’Origine) da parte del Comune di Cagli per la lumaca in porchetta. Un riconoscimento che valorizza non solo la ricetta, ma anche la rete di ristoratori del territorio che l’hanno già adottata nei propri menù”.

Ha concluso Valerio Ferri, ristoratore cagliese e vicepresidente dell’associazione provinciale Ristoratori: “La preparazione delle lumache è lunga e complessa, ma proprio questo ne esalta il valore culturale. La ricetta ufficiale resta quella storica della Pro Loco Pianello: semplice, autentica, piena di sapore. L’entroterra – ha concluso – ha bisogno di questi eventi autentici, genuini e di qualità”.

Nel tempo, la Pro Loco ha affiancato alla gastronomia anche iniziative per il turismo rurale e ambientale, come la promozione della sentieristica per trekking e bike.

Programma della giornata

• Ore 12:00 – Lumache in porchetta e sugo di lumaca (asporto)

• Ore 17:00 – Apertura della festa con bancarelle e giochi per bambini

• Ore 17:30 – Presentazione ufficiale della DE.C.O. Lumache in porchetta

• Ore 18:00 – Apertura stand gastronomici

◦ Lumache in porchetta

◦ Polenta con lumache

◦ Polenta alla carbonara

◦ Altri piatti tipici locali

• Ore 19:00 – Musica dal vivo con il gruppo “Quelli del Sabato Sera”

Un evento che unisce gusto, memoria e comunità, nel segno della tradizione marchigiana più autentica.