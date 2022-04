Passione Porche a Treia, domani il primo raduno dell’anno

TREIA – Sole, belle giornate e gita in auto sportiva. Un bel mix di ingredienti per domenica quando il Club Passione Porche Marche ha organizzato la prima uscita dell’anno. Meta: Treia, tra i Borghi più belli d’Italia e scelta per la sua splendida posizione, adagiata sul crinale di un colle, abbracciata da uno scenario naturale suggestivo e da una cinta imponente di mura medievali.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti alle ore 9,30 a Passo di Treia (nel piazzale antistante lo Show Room della Lube cucine), per poi partire verso il centro storico di Treia. L’arrivo tra le mura della città è previsto per le 10, le auto sportive stazioneranno in Piazza della Repubblica dove saranno accolte dalle autorità locali prima di dedicarsi alla visita del borgo. E’ in programma, infatti, la visita guidata all’Accademia Georgica, un break aperitivo nel suggestivo centro storico, per poi proseguire con la visita al Museo Archeologico e al Teatro comunale. In tarda mattinata partenza per il Ristorante “Il Casolare dei Segreti” dal quale si potranno appagare occhi e palato grazie al panorama e alle prelibatezze enogastronomiche.