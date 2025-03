Osimo, il 3 e 4 aprile va in scena “Premiata Pasticceria Bellavista”

OSIMO – Giovedì 3 e venerdì 4 aprile, alle ore 21.15, per la Stagione 2024-25, al Teatro La Nuova Fenice di Osimo andrà in scena “Premiata Pasticceria Bellavista”, una commedia di Vincenzo Salemme che alterna battute fulminanti a tirate esistenziali mettendo in risalto un mondo ipocrita e vigliacco. L’interpretazione è affidata a Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo e Giuseppe Gaudino diretti da Giuseppe Miale di Mauro.

«Erano gli inizi degli anni ’90 – racconta Vincenzo Salemme – e in particolare ricordo che si discuteva molto la legge sulla donazione degli organi e uscirono nelle pagine di cronaca diversi episodi che suscitavano molta apprensione, raccontavano di persone date per morte e poi miracolosamente risvegliatesi. Ed ecco che nacque l’idea della commedia. Sono felice dunque che, per la prima volta nella mia carriera di autore, non sarò io a raccontare una mia storia ma un gruppo di giovani artisti».

Ermanno e Giuditta Bellavista sono i proprietari di una pasticceria annessa alla loro casa. Con loro inoltre vive la madre, sofferente di diabete e pressione alta. Ermanno ha una relazione in segreto con Romina, la quale è stanca di dover parlare con lui di nascosto e vuole che si decida a parlarne con la famiglia. Anche Giuditta ha una relazione segreta con Aldo, pasticcere alle dipendenze dei Bellavista, che però non ama la non bella Giuditta ma mira alla sua ricchezza.

Intanto si scopre che Ermanno tre mesi prima, ha subito un intervento di trapianto agli occhi, questi vennero prelevati da Carmine, un senzatetto che dopo un incidente automobilistico entra in coma. Creduto però morto, venne deciso di prelevargli gli occhi e trapiantarli ad Ermanno. Così, una volta svegliato dal coma, Carmine si ritrova cieco. Carmine riesce a raggiungere la pasticceria di Ermanno, rivelandogli che sono 3 mesi che non possiede più gli occhi, e che per giunta il prof. Rubelli, che ha eseguito l’intervento, è implicato nel gioco d’azzardo e nel traffico illecito di organi.

Carmine allora decide di rimanere nella pasticceria di Ermanno, dicendo che ora egli dovrà guardare la vita per lui. Intanto nascono due problemi: la mamma di Ermanno e Giuditta, convinta che i figli la vogliano far morire per impossessarsi dell’eredità, vuole tagliarli fuori dal testamento. Di conseguenza, Aldo non è più tanto sicuro di sposare Giuditta, sapendo che ella forse non potrà più ereditare. Carmine coglie l’occasione quindi per ideare un piano con il quale potranno essere risolti i problemi di Ermanno, Giuditta e anche i suoi.

PREMIATA PASTICCERIA BELLAVISTA

una commedia di Vincenzo Salemme

con Francesco Di Leva, Adriano Pantaleo, Giuseppe Gaudino

e con Stefano Miglio, Viviana Cangiano, Cristel Checca

Dolores Gianoli, Alessandra Mantice

regia Giuseppe Miale Di Mauro

scene Luigi Ferrigno

costumi Chiara Aversano

disegno luci Paco Summonte

sound designer Italo Buonsenso

coreografie Chiara Alborino

aiuto regia Marcello Manzella

assistente alle scene Rosita Vallefuoco

assistente regia Matteo D’Antò

assistente costumi Giorgio Milano

produzione Nest Napoli Est Teatro, Diana Or.i.s

Biglietti da 17* a 27 euro

7 euro speciale giovani fino a 25 anni (valido nei palchi laterali di III ordine e loggione)

*ridotto valido per under 25, over 65, possessori Marche Cultura Card e convenzionati vari

in prevendita qui esclusivamente per la seconda recita

7 giorni prima di ogni spettacolo vendita biglietti per la prima recita

BIGLIETTERIA TEATRO LA NUOVA FENICE 071 9307050

aperta il giorno precedente lo spettacolo dalle ore 17 alle ore 20

il giorno di spettacolo dalle ore 16

INFO AMAT & BIGLIETTERIA DEL CIRCUITO 071 2072439 [lunedì – venerdì orario 10 – 16]

In particolare l’acquisto on line comporta un aggravio del costo in favore del gestore del servizio e non consente di accedere alle categorie di riduzione.