Sagra dei Vincisgrassi, a Osimo dal 26 al 29 giugno 2025

In uno dei borghi più belli delle Marche si avrà l’occasione di gustare il piatto tipico della tradizione regionale: i vincisgrassi, ma anche di divertirsi con le iniziative previste

OSIMO – Dal 26 al 29 giugno 2025 nel centro storico di Osimo, uno dei borghi più belli delle Marche, si svolgerà la Sagra dei Vincisgrassi tra degustazioni, spettacoli, musica e iniziative culturali.

L’evento, che origini antiche, celebra il piatto tipico della tradizione marchigiana: i vincisgrassi.

Gli stand gastronomici saranno aperti solo le sere di venerdì, sabato e domenica. Si può anche ordinare l’asporto non solo durante le serate, ma anche il sabato e la domenica a pranzo.

Il programma della sagra dei vincisgrassi per il 2025. Da giovedì 26 a domenica 29 Giugno, ogni sera un evento:

– giovedì 26, gara di BRISCOLA

– venerdì 27, danza COUNTRY e a seguire DISCO DANCE con djd

– sabato 28, ZIO PECOS in concerto

– domenica 29, musica e balli tradizionali con GIANNI & ANGELINA

TORNEO DI BRISCOLA giovedì 26 giugno

Il torneo di briscola si svolgerà il 26 Giugno, con inizio alle 21:00, presso il piazzale Europa della Parrocchia Sacra Famiglia di Osimo.

Sono aperte le iscrizioni per coppie comprese tra i 6 e i 90 anni, per un massimo di 64 coppie. Il costo di iscrizione per ogni coppia è di 20€.

Premi:

– Per i vincitori: 1 prosciutto e 1 bottiglia di vino caduno

– Per i secondi: 1 ciauscolo e 1 bottiglia di vino caduno

– Fino ai 4i: 1 ciauscolo e 1 confezione di pasta caduno

– Fino agli 8i: 1 salame e 1 bottiglia di vino caduno

– Fino ai 16esimi: 1 confezione di pasta caduno

– Fino ai 32esimi: 1 bottiglia di vino caduno

Basta vincere una partita per guadagnare un premio!

(con meno di 64 coppie i premi saranno ridotti)

DISCO DANCE daniele djd venerdì 27 giugno dalle ore 21.00

Ci si potrà unire alla festa e scatenare sulla pista con un dj che sa trascinare, che sa coinvolgere e conquistare. Mix di musica con la chill house e le hits del momento, a tutto spiano.

ZIO PECOS sabato 28 giugno

Una delle band più rinominate del territorio viene a riscoprire il gusto e il sapore dei buon vecchi vincisgrassi nel piazzale Europa della parrocchia Sacra Famiglia

Con GIANNI & ANGIOLINA domenica 29 giugno la festa inizia presto

Dalle 19:00 Gianni e Angiolina suoneranno, canteranno e faranno ballare per tutta la serata e per tutta la piazza.

Canzoni per tutti: dal liscio che piace alla zia, ai successi da ballare che smuovono pure il nonno dopo tre piatti di vincisgrassi!