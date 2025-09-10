Nordic Walking, il 14 settembre la camminata a Pioraco

PIORACO – Domenica 14 settembre, dalle ore 9 alle ore 12,30 circa, ci sarà l’opportunità di fare attività fisica all’aperto con una camminata libera e con un allenamento di Nordic Walking.

L’iniziativa è organizzata da U.S. Acli Marche Aps e Asd Green Nordic Walking in collaborazione con i comuni di Pioraco e Sefro.

Per partecipare o avere informazioni si possono contattare i referenti della manifestazione Danilo Tombesi (3482407754) o Alfredo Bocci (3473540677).

Il programma dell’evento prevede alle 9 il raduno dal parcheggio davanti all’ufficio turistico in Largo Leopardi a Pioraco e a seguire una camminata libera/allenamento per poi tornare sul luogo di partenza

E’ consigliato indossare abbigliamento sportivo.