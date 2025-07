Carlo Gasperoni in mostra a Pioraco: “Molecole Mondo Spazio” al Polo Museale

Dal 9 al 19 agosto 2025, il Polo Museale di Pioraco ospita la personale di Carlo Gasperoni: un viaggio visivo tra arte, scienza e natura con opere retroilluminate e installazioni inedite

PIORACO (MC) – Il Polo Museale di Pioraco ospita dal 9 al 19 agosto 2025 la personale dell’artista Carlo Gasperoni, dal titolo “Molecole Mondo Spazio”, a cura di Camilla Boemio

Il Polo Museale è un gioiello nel quale collimano la tradizione e l’attenzione per la contemporaneità; al suo interno inoltre si trova il Museo della Carta e della Filigrana che celebra l’antica tradizione della produzione della carta, attiva a Pioraco fin dal XIII secolo. La collezione permanente illustra l’arte della carta con un’ampia collezione di filigrane in chiaroscuro risalenti ai secoli XIV-XIX. La personale di Gasperoni è ospitata nella sezione dedicata alle mostre temporanee del museo.

Gasperoni

focalizza la sua ricerca compositiva e concettuale in una sintesi tra la cultura scientifica e artistica. La sua arte attinge dunque in egual modo dalla natura reale e dalla scienza. Ispirata a corpi celesti e ai fenomeni naturali e biologici, ha il compito di trascinare chi ne fruisce in un turbinio di emozioni cromatiche.

Melecole Mondo Spazio segna un punto cruciale della sua pratica artistica, creando nuovamente, solide visioni che sorgono tra oggetti seducenti, che esprimono la propria personalità e il proprio stato d’animo in forte relazione con la natura. Emergono le qualità compositive e cromatiche, come in un caleidoscopico fuoriescono composizioni nelle quali riecheggiano sfere sociali, ottiche e estetiche.

Questa mostra costruisce un dialogo serrato tra la tradizione del luogo e il potere dell’arte contemporanea, in relazione con la storia dell’arte, sviluppando un viaggio estetico unico nel quale esplorare ed esprimere l’essenza della sua ricerca.

La mostra presenta delle tele di grande formato e opere retro illuminate; molte inedite e presentate per la prima volta. Gasperoni crede fermamente nella capacità dell’arte di riflettere ed esprimere aspetti della vita che altrimenti rimarrebbero invisibili, inesplorati e inespressi.

Secondo Boemio:

“L’artista ha forgiato un vocabolario estetico formale, nel quale convergono il digitale con la pittura. Negli ultimi anni, ha prodotto un corpo di opere in cui le sottili evoluzioni di colore, le fantasie astratte, i materiali utilizzati suscitano uno sguardo meditativo verso esperienze percettive coinvolgenti. I recenti lavori realizzati in tessuto, evocano un’ampia gamma di risonanze per scenari nei quali il paesaggio trasognato si confonde con forme geologiche, molecolari e organiche, così come le forze di luce che li illuminano.

Il risultato è un ambiente simile a un cosmo in espansione, ad una foresta psichedelica in cui oggetti potenti attraggono, respingono e alla fine assorbono tutti gli esseri viventi nel loro campo vivificante. I ricordi dell’infanzia in Brasile alimentano meditazioni sull’iconografia popolare, in rapporto con la natura equatoriale e forniscono in modo dirompente le basi per ogni composizione. L’artista sperimenta modi sempre più elaborati per rendere le superfici quasi scultoree, incluso l’utilizzo della retro luce, aprendo un confine labile nell’indagine del paesaggio immaginato, trasognato e trasfigurato collocato in una natura liquida, fluida e mutevole”.

Questa mostra in particolare è un’installazione calibrata anche grazie alla collaborazione con la progettazione museale dell’azienda ESTRO.

Le singole opere contribuiscono a una composizione complessiva in cui il gioco tra luminosità, ombra, peso visivo, e l’occhio dello spettatore si dispiegano con vigore. Intensità a tratti inquieta a tratti distesa, che irradia senso di riposo, diffusa bellezza nella quale i cambiamenti fugaci della natura danno vita a colori contrastanti, a forme accennate, sospese in un limbo biologico vegetale nel quale fanno capolino pianeti e foreste, distese immense, molecole, paesaggi misteriosi; tutti caratterizzati da una giocosa serietà.

Nel 2021 poi, l’artista ha esordito con la personale alla Galleria Tibaldi Arte Contemporanea di Roma per la diciassettesima edizione della Giornata del Contemporaneo, promossa dall’Amaci. Nel 2022, è stato invitato alla mostra TerraMareStelle, con la curatela di Camilla Boemio alla Galleria Papini di Ancona con i patrocini del Comune di Ancona e dei Giovani Imprenditori di Confindustria Marche. Nel 2023 ha esposto alla Scoletta Battioro e Tiraoro di Venezia durante la 80.Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2024 infine Energie è stata la sua personale alla Medina gallery di Via Angelo Poliziano a Roma. L’artista vive tra Roma, il Brasile e Lugano.

Sede Polo Museale. Museo della Carta e della Filigrana

Via Antonino Pio 6 (accesso da Piazza Matteotti), 62025 Pioraco MC

Artista/Titolo Carlo Gasperoni: Molecole Mondo Spazio

Curatela Camilla Boemio.

Collaborazioni AAC Platform associazione no-profit di ricerca

Graphic design Alessandra Neri

Allestimento Alessandra Neri, stagista in associazione AAC Platform, studentessa magistrale di Interior design presso l’Università IUAV di Venezia

ESTRO, progettazione museale

Sponsor tecnici cantina vinicola Villa Lazzarini

Catalogo realizzato per la mostra

Inaugurazione sabato 9 Agosto dalle ore 18 alle ore 21.00

Periodo e orari dal 9 al 19 Agosto 2025, mattina ore 10.30-12.30

pomeriggio ore 16,30-18,30;