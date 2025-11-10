Loreto, presentazione del libro “Naturopatia e Sport” il 15 novembre

Sabato 15 novembre a Loreto, Marina Denegri e Giusi Baldoni presentano “Naturopatia e Sport”, un libro sul benessere psicofisico e sportivo

LORETO (AN) – Sabato 15 novembre, alle ore 18, presso la Libreria Mondadori di Loreto (presso lo spazio Conad, in via Buffaloreccia), si terrà la presentazione del libro “Naturopatia e Sport: benessere, performance ed equilibrio psicofisico”, firmato dalla giornalista Marina Denegri e dalla naturopata Giusi Baldoni.

Dopo le prime esperienze in altre città italiane, il volume approda a Loreto con un evento dedicato a chi vive lo sport come percorso di consapevolezza, trasformazione e cura.

L’incontro sarà l’occasione per dialogare con le autrici, esplorare i contenuti del libro e vivere un momento di condivisione tra movimento, natura e benessere.

“Naturopatia e Sport” è una lettura innovativa che propone un approccio olistico alla pratica sportiva, fondendo la scienza del movimento con la saggezza naturale. Il testo guida il lettore alla scoperta del triangolo della salute (corpo, mente, energia) e mostra come l’equilibrio tra questi elementi sia fondamentale per il vero benessere.

Attraverso consigli pratici, integratori vegetali, tecniche di respirazione e strategie di rilassamento, il libro propone un nuovo paradigma per vivere lo sport in modo sostenibile e profondo. Grazie all’integrazione digitale, il lettore potrà accedere a contenuti extra: meditazioni guidate, video dimostrativi e strumenti pratici pensati per accompagnare l’esperienza di lettura.

Il volume è pensato per sportivi amatoriali e professionisti, allenatori, preparatori atletici, operatori del benessere e per chiunque desideri prendersi cura di sé in modo naturale e integrato.

Parte del ricavato è devoluto in beneficenza al Centro Papa Giovanni XXIII di Ancona, che dal 1997 opera a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie.