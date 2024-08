Monteprandone, il 13 agosto l’iniziativa “Sulle orme di San Giacomo della Marca”

MONTEPRANDONE – Terzo appuntamento, martedì 13 agosto a Monteprandone, con il progetto “Salute in cammino per la cultura” e con l’iniziativa “Sulle orme di San Giacomo della Marca”.

La manifestazione dell’Unione Sportiva Acli Marche Aps, dopo i positivi riscontri delle precedenti edizioni e dei primi due appuntamenti del 2024, viene riproposta e organizzata col sostegno dell’Amministrazione comunale di Monteprandone e della Regione Marche.

Il programma dell’evento prevede il raduno dei partecipanti nel piazzale Mons. E. Massi davanti al Santuario di San Giacomo della Marca alle 21. A seguire è prevista la visita alle ricchezze storiche, culturali e architettoniche di Monteprandone, compreso lo splendido borgo, i musei e la casa natale del patrono San Giacomo della Marca.

Per partecipare occorre prenotare entro il 12 agosto con un messaggio al numero 3939365509 indicando il proprio nome e cognome e la data della manifestazione.

E’ previsto un numero massimo di 50 partecipanti.