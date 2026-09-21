Matelica, controlli alla circolazione stradale: due persone deferite dai Carabinieri

MATELICA – Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio messi in campo dai Carabinieri della Compagnia di Camerino (MC), finalizzati a garantire la sicurezza stradale e il rispetto del Codice della Strada. A Matelica, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M., a conclusione degli accertamenti seguiti a un controllo della circolazione stradale, hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria due uomini residenti a Esanatoglia. Il conducente del veicolo, un 35enne nato a San Severino Marche, è stato denunciato in quanto si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti alcolemici tramite etilometro.

Contestualmente all’accertamento della violazione, i militari hanno proceduto al ritiro della patente di guida per la successiva sospensione. Tuttavia, nel corso del medesimo controllo, il passeggero della vettura, un 28enne nato a Perugia, ha inveito e minacciato senza alcun motivo i militari operanti. Per tali condotte, l’uomo è stato a sua volta denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di minaccia a Pubblico Ufficiale.