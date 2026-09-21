Civitanova Marche, va in giro con due coltelli: denunciato 52enne dai Carabinieri

CIVITANOVA MARCHE – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. della Compagnia di Civitanova Marche, hanno denunciato in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, un uomo di 52 anni, originario del Marocco, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere per cui non è ammessa licenza.

L’attività è scattata nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e al contrasto della criminalità. I Carabinieri hanno fermato l’uomo in via Leonardo Da Vinci, nelle immediate vicinanze della zona portuale, per un normale controllo di polizia. A seguito delle verifiche e della successiva perquisizione personale, i militari lo hanno trovato in possesso di due coltelli, rispettivamente con lame della lunghezza di 4,00 cm e 8,3 cm. Le armi bianche sono state sottoposte a sequestro e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà.