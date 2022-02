“Mastrolibro e la Meravigliosa Avventura” al Teatro Comunale di Treia

Per la Stagione teatrale per Ragazzi e Famiglie 2021-2022, “Domeniche da Favola” il 6 marzo il quarto ed ultimo appuntamento; età consigliata a partire dai 4 anni

TREIA – Domenica 6 marzo 2022, quarto ed ultimo appuntamento con la stagione DOMENICHE DA FAVOLA, progetto che il Comune di Treia dedica ai più piccoli e alle loro famiglie, come momento di avvicinamento e conoscenza alla cultura teatrale.Al Teatro Comunale, alle ore 17.00, andrà in scena “Mastrolibro e la Meravigliosa Avventura”.

L’Assessore alla Cultura, David Buschittari, sottolinea come sia stata una stagione diversa dalle altre: “Abbiamo navigato in acque molto agitate, siamo partiti con la Regione Marche in zona bianca, passando successivamente in quella gialla, poi in arancione e di nuovo oggi in gialla. Un quadro certamente difficile in cui operare ma che ci ha visti mantenere tutti gli impegni che avevamo contratto con il nostro pubblico, ci siamo stati sempre e domenica prossima vogliamo festeggiare insieme a tutti la fine di un momento che speriamo resti solo nei ricordi.”

Domenica 6 Marzo quindi festa di famiglie al Teatro Comunale di Treia per la chiusura della stagione 201-2022 di DOMENICHE DA FAVOLA, un percorso partito nel mese di dicembre dello scorso anno e che arriva alla sua naturale conclusione.

“Voglio ringraziare il pubblico che ci ha seguito” sottolinea Marco Renzi che del progetto ha curato la direzione artistica “un pubblico al quale abbiamo offerto quattro incontri con lo spettacolo da vivo, mostrando una varietà di tecniche che testimoniano di come il teatro per i ragazzi in Italia sia un movimento creativo e sperimentale allo stesso tempo, abbiamo visto attori, pupazzi animati, videoscenografie e canzoni per un caleidoscopio di situazioni che ci hanno avvolto, divertito e fatto crescere, perchè la particolarità di questo teatro è che affonda le sue radici non solo nello spettacolo, ma anche nella formazione e nella socialità.”

Per la prenotazione dei posti sono disponibili i seguenti numeri:

0733 218711 – 218712 dalle ore 9 alle ore 13 – oppure 339 2304624 dalle ore 15 alle ore 19

sarà possibile acquistare i biglietti anche on line sul sito www.liveticket.it/tonicoservice

DOMENICHE DA FAVOLA è parte di un Circuito intercomunale che si chiama TIR-TEATRI IN RETE, giunto alla sua 36^ edizione, progetto che consorzia otto Comuni nelle Province di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, la più grande e longeva iniziativa di teatro per l’infanzia e la gioventù nella parte sud della Regione Marche.