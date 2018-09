Marche, lavori sulla provinciale Sant’Angelo – Monte San Martino

MACERATA – La Provincia di Macerata rende noto che con un intervento di oltre 120.000 euro sta effettuando i lavori sulla Provinciale Sant’Angelo – Monte San Martino.

“Si tratta di mettere in sicurezza quei tratti di strada più dissestati; il problema – ci dice Pettinari – è quello legato come sempre alle scarse risorse economiche che non consentono interventi più completi ma limitati a specifici tratti.”

I lavori di asfaltatura, eseguiti dalla ditta INVENI srl di Montecassiano, riguardano una parte del centro abitato di Penna San Giovanni e alcuni tratti, come detto, più usurati della Sant’Angelo – Monte San Martino sulla quale verranno effettuate, con lo stesso appalto, anche opere di regimazione delle acque.