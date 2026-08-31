Macerata, trovato in possesso di cocaina: arrestato 46enne

MACERATA – Nel pomeriggio di sabato 29 agosto, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di sostanze stupefacenti in provincia di Macerata, disposti e incrementati dal Questore di Macerata Luigi Mangino.

Si tratta di un cittadino straniero di origini albanesi di quarantasei anni, regolare sul territorio, disoccupato, con precedenti per reati in materia di immigrazione e stupefacenti.

Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Macerata, nella giornata di sabato, nell’ambito dei mirati servizi che vengono incrementati nei fine settimana estivi, hanno notato nella zona periferica di Macerata un’autovettura utilitaria con un uomo a bordo a cui è stato intimato l’alt e proceduto al controllo dell’occupante e del mezzo.

Il conducente, un cittadino extracomunitario di origini albanesi

non residente in provincia, non ha fornito alcuna giustificata motivazione della sua presenza in zona. Pertanto, gli investigatori procedevano con una perquisizione personale ed estesa al veicolo, alla ricerca principale di strumenti d’effrazione.

Durante le operazioni, all’interno dell’autovettura, sotto il paraurti posteriore, è stata rinvenuta una scatola in metallo di mentine, avvolta con del nastro adesivo a due calamite, contenente 15 involucri bianchi, in cellophane, termosaldati, di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo cocaina.

Pertanto, l’uomo veniva condotto presso gli uffici della Questura al fine di procedere con approfonditi accertamenti circa la sua posizione.

L’analisi della sostanza sequestrata ha dato esito positivo alla cocaina per un peso lordo complessivo pari a 9,67gr., suddivisa in 15 involucri in cellophane termosaldati dal peso per singolo involucro pari a 0,6 gr. circa.

Viste le circostanze di tempo e di luogo, l’uomo veniva tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio avvisando il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata e trattenuto presso le camere di sicurezza del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche in attesa del giudizio direttissimo.

Questa mattina, all’esito dell’udienza svoltasi dinanzi al G.I.P. del Tribunale di Macerata, l’uomo è stato liberato senza ulteriori misure restrittive.