Civitanova Marche, intensificati i controlli interforze

CIVITANOVA MARCHE – Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 agosto la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di controllo del territorio a Civitanova Marche, con particolare attenzione al lungomare e alle aree maggiormente frequentate, nell’ambito del dispositivo predisposto dal Questore di Macerata Luigi Mangino, con il concorso dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Stradale della Sezione di Macerata.

Il dispositivo interforze ha assicurato una costante presenza sul Lungomare Piermanni

e nelle aree prossime ai locali di intrattenimento, con particolare attenzione alle fasi di afflusso e deflusso dei giovani, allo scopo di prevenire situazioni di criticità e possibili episodi di lite o di aggressione. Gli operatori hanno inoltre prestato assistenza ad alcuni giovani che avevano fatto un eccessivo consumo di bevande alcoliche, assicurando loro il necessario supporto e verificando, ove necessario, la necessità di ricorrere alle cure sanitarie.

Nel corso del servizio, gli agenti delle Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza sono intervenuti nei pressi del Varco sul Mare

a seguito della richiesta pervenuta da alcuni giovani che segnalavano di una lite. Raggiunto il luogo indicato, i poliziotti, raggiunti dal personale del dispositivo interforze, hanno raccolto le prime informazioni da due ragazzi, i quali hanno riferito di aver assistito, poco prima, a un diverbio tra un ragazzo e un gruppo di circa cinque persone, degenerato quando uno dei componenti del gruppo avrebbe colpito il giovane al volto.

Poco dopo sono giunti sul posto altri due giovani, entrambi 19enni, uno dei quali presentava un evidente livido all’altezza dell’occhio destro. Anche quest’ultimo ha riferito di essere stato aggredito con calci e pugni da un gruppo di circa cinque persone, a seguito di un diverbio scaturito per futili motivi. Al giovane è stata offerta l’assistenza del personale sanitario, che ha tuttavia rifiutato, venendo informato delle facoltà previste dalla legge.

Nell’ambito dello stesso dispositivo, particolare attenzione è stata dedicata dalla Polizia Stradale alla sicurezza della circolazione, attraverso controlli mirati sui conducenti e sui veicoli.

Sono state ritirate 11 patenti di guida per la guida in stato di ebbrezza.

Due dei conducenti sono risultati inoltre positivi ai test preliminari per sostanze stupefacenti, con una positività presumibile alla cocaina, i cui esiti dovranno essere confermati dagli ulteriori accertamenti previsti.

Tra i casi accertati, un 28enne di origine marocchina, residente in Spagna, ha dichiarato agli operatori di trovarsi in Italia per turismo. L’uomo, che viaggiava da solo a bordo di una Fiat Punto, è risultato positivo sia all’alcol sia ai test preliminari per sostanze stupefacenti ed era alla guida senza aver mai conseguito la patente di guida.

In un’altra circostanza, un conducente si è sottoposto volontariamente al test preliminare (precursore), risultato positivo, per poi riprendere la marcia. Dopo circa 500 metri ha arrestato il veicolo, una Mercedes Classe A, chiudendolo a chiave, abbandonandolo e allontanandosi a piedi nel tentativo di far perdere le proprie tracce.

Gli operatori sono tuttavia riusciti a individuarlo e a identificarlo anche grazie alla passeggera che si trovava a bordo al momento del controllo

Il 40enne, residente in provincia, sarà denunciato per il rifiuto di sottoporsi agli ulteriori accertamenti etilometrici e per resistenza a pubblico ufficiale; l’autovettura è stata sottoposta a sequestro.

Particolare anche il caso di un 20enne residente in un comune limitrofo, risultato positivo all’alcol e ai test preliminari per sostanze stupefacenti. Dopo il ritiro della patente, il veicolo da lui condotto è stato affidato a una persona idonea, appositamente chiamata, che ha provveduto ad allontanarsi con l’autovettura.

Circa mezz’ora più tardi, gli operatori della Polizia Stradale, impegnati in un nuovo posto di controllo in un’altra zona di Civitanova Marche, hanno nuovamente intercettato il giovane alla guida della stessa autovettura, nonostante il precedente ritiro della patente. Nei suoi confronti è stata pertanto contestata anche la violazione prevista per la guida con patente ritirata, con l’applicazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa.

Complessivamente, l’attività svolta nella notte ha consentito di controllare 107 persone e 66 veicoli

con l’impiego di equipaggi delle diverse Forze di polizia impegnati nelle attività di prevenzione e controllo del territorio. Tra le persone controllate, 10 erano straniere, tutte regolari sul territorio nazionale, mentre 10 sono risultate presenti nella banca dati interforze per precedenti di polizia. Sono stati inoltre effettuati diversi posti di controllo e contestate complessivamente 15 violazioni al Codice della Strada.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, nell’ambito di un’attività costante di prevenzione che interessa sia le aree maggiormente frequentate della città sia le principali direttrici viarie, con l’obiettivo di garantire condizioni di sicurezza per residenti, visitatori e utenti della strada.