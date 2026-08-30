Tolentino, contrasto a spaccio e sicurezza stradale: intensificati i controlli dei Carabinieri

TOLENTINO – Prosegue con incisività l’attività di controllo del territorio da parte della Compagnia Carabinieri di Tolentino. Nell’ambito dei servizi quotidiani disposti dal Comando per garantire la sicurezza dei cittadini, tutelare l’ordine pubblico e prevenire reati contro il patrimonio, sono state messe in campo diverse operazioni che hanno portato a significativi risultati sul fronte della sicurezza stradale e del contrasto al consumo di sostanze stupefacenti.

In relazione al contrasto al consumo di stupefacenti, l’attenzione dei militari si è concentrata in particolare sulle aree urbane. Nel centro abitato di Tolentino, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del N.O.R.M. hanno sottoposto a controllo tre cittadini di nazionalità egiziana, di età compresa tra i 26 e i 31 anni, tutti operai edili impiegati nel cantiere della ricostruzione sismica. A seguito della perquisizione, i tre sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di hashish ciascuno.

Analogamente, nel comune di San Ginesio

i militari della Stazione Carabinieri di Sarnano hanno controllato un quarto cittadino egiziano, anch’egli operaio edile, trovato in possesso di mezzo grammo di hashish. In tutti i casi, le sostanze sono state poste sotto sequestro per la successiva distruzione e i quattro soggetti sono stati segnalati alla Prefettura di Macerata quali assuntori, ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/1990.

Sul fronte della sicurezza stradale, l’Aliquota Radiomobile ha deferito all’Autorità Giudiziaria un impiegato 56enne di Tolentino, responsabile di guida in stato di ebbrezza. L’uomo era rimasto coinvolto nei giorni scorsi in un sinistro stradale con feriti. Gli accertamenti medici effettuati presso l’ospedale di Macerata hanno confermato un tasso alcolemico pari a 2,58 g/l. Nei confronti del soggetto è scattato l’immediato ritiro della patente di guida.

Un ulteriore importante risultato è stato conseguito dalla Stazione Carabinieri di San Severino Marche

che ha dato esecuzione a un’ordinanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un 25enne domiciliato nello stesso comune, pregiudicato. Il provvedimento di aggravamento, scaturito dalle gravi violazioni alle prescrizioni imposte per il reato di maltrattamenti in famiglia, ha portato l’uomo al trasferimento presso la Casa Circondariale di Ancona, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel corso dei controlli, che hanno visto l’impiego di 7 pattuglie e 14 militari, sono stati controllati 9 esercizi pubblici, sono state identificate 91 persone e sono state elevate 7 contravvenzioni al Codice della Strada.

Inoltre l’attività della Compagnia Carabinieri di Tolentino proseguirà regolarmente nei prossimi giorni, con particolare attenzione alla prevenzione dell’incidentalità stradale e al contrasto dei fenomeni di degrado legati alla diffusione delle sostanze stupefacenti, a conferma dell’impegno costante dell’Arma per la tutela della comunità locale.