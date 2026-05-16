Macerata, incontro/dibattito sul futuro del turismo regionale

“(Let’s Marche): Verso una governance turistica dei territori chiara, sostenibile e consapevole” è l’iniziativa che si terrà il 21 maggio presso l’Aula Magna del Polo Bertelli dell’Università di Macerata e vedrà il confronto tra istituzioni, esperti e imprese per definire i nuovi modelli di organizzazione e gestione del territorio

MACERATA – Come costruire destinazioni turistiche capaci di lavorare in modo coordinato, stabile e continuativo? Quali modelli organizzativi possono aiutare i territori a superare la frammentazione e a trasformare progettualità isolate in strategie condivise di lungo periodo?

Sono questi i temi al centro di “(Let’s) Marche: verso una governance turistica chiara, sostenibile e consapevole”, in programma martedì 21 maggio, dalle ore 9 alle 13, presso l’Aula Magna del Polo Bertelli dell’Università di Macerata.

L’iniziativa nasce all’interno di DeA Destination Academy, lo spazio di formazione avanzata, multidisciplinare e operativa promosso da Expirit e Ideazione, pensato per professionisti, enti, imprese e giovani che vogliono innovare la gestione turistica delle destinazioni.

L’obiettivo della mattinata è attivare un momento di confronto qualificato sul tema della governance turistica regionale, coinvolgendo amministrazioni locali, istituzioni, enti di categoria, imprenditori del turismo, studenti e stakeholder del territorio. Al centro del dibattito non sarà soltanto la promozione turistica, ma soprattutto la capacità dei territori di dotarsi di forme organizzative efficaci, strumenti di coordinamento e visioni condivise in grado di dare continuità ai progetti.

Nel corso dell’incontro verranno approfonditi il contesto turistico regionale e nazionale, i principali modelli di governance applicabili alle destinazioni, gli strumenti operativi per la costituzione e lo sviluppo di sistemi territoriali organizzati, oltre ad alcune esperienze e casi studio nazionali utili a orientare il confronto sulle prospettive future del sistema turistico marchigiano.

La giornata, realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Macerata

vedrà la partecipazione della Regione Marche, con l’intento di condividere linguaggi, visioni e traiettorie di lavoro comuni per rafforzare la capacità del territorio regionale di programmare, cooperare e consolidare nel tempo le proprie politiche turistiche.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Simone Betti, Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo dell’Università di Macerata, di Silvia Luconi, Sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale delle Marche, e di Giacomo Andreani, CEO e fondatore di Expirit.

Seguiranno gli interventi tecnici di Mara Cerquetti, docente di Economia e gestione delle imprese presso l’Università di Macerata, ed Enrico Ferrero, amministratore delegato di Ideazione.

Tra i momenti più attesi figura la presentazione di ANDI – Audit Nazionale delle Destinazioni Italiane. Si tratta di un innovativo strumento diagnostico dedicato all’analisi della “maturità” delle destinazioni, fondamentale per misurare le performance e l’efficacia delle strategie turistiche messe in campo.

A chiudere l’incontro, moderato dal giornalista Daniele Pallotta, sarà una tavola rotonda con rappresentanti della Regione Marche, dell’Università di Macerata, della DMO Riviera del Conero e di Expirit, finalizzata ad aprire una riflessione condivisa sulle condizioni necessarie e i passi concreti per costruire una governance turistica regionale più chiara, stabile e consapevole.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione obbligatoria al seguente link: https://tinyurl.com/msrpz8fs