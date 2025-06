LibrArte Festival 2025 a Folignano dal 3 al 7 giugno 2025

Al Pala Rozzi 5 giorni di di festival tra libri, arte, teatro, incontri, mostre e degustazioni. Tra gli ospiti: Federico Buffa, Pierluigi Brustenghi, Toni Capuozzo, Alessandro Di Battista

FOLIGNANO (AP) – Dal 3 al 7 giugno 2025 si svolgerà LibrArte Festival, la 31ª Fiera del Libro di Folignano, manifestazione che negli anni ha saputo consolidarsi come punto di riferimento regionale per chi ama la lettura, l’arte e l’espressione creativa.

Promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Folignano, LibrArte è molto più di un semplice festival: è uno spazio aperto e inclusivo dove cultura, educazione e territorio si incontrano.

LibrArte

Si propone dunque come un autentico momento di aggregazione culturale, capace di rendere Folignano luogo ideale di promozione della lettura, dell’arte e della creatività in tutte le sue forme. L’intento è quello di costruire uno spazio aperto e inclusivo, dove il libro e l’espressione artistica possano diventare strumenti di dialogo, crescita personale e coesione sociale.

Grazie a un fitto tessuto di collaborazioni con realtà culturali, artistiche e associative del territorio, LibrArte è cresciuto e si è evoluto nel tempo, consolidandosi come un vero e proprio festival letterario e artistico di rilievo per le Marche e l’Abruzzo.

LibrArte 2025 offrirà oltre 30 eventi, distribuiti tra il PalaRozzi, dove si terranno tutti gli appuntamenti serali, la Ludoteca, le scuole del territorio, i parchi pubblici e gli spazi urbani di Folignano. Tra mostre d’arte, spettacoli, laboratori, incontri con autori di fama nazionale, fiera dell’editoria indipendente e trekking letterari, il programma punta a creare esperienze multisensoriali e intergenerazionali. Protagonisti saranno anche le scuole, le famiglie, i lettori e le associazioni locali, in un vero e proprio ecosistema culturale condiviso.

Federico Buffa (4 giugno), Pierluigi Brustenghi (5 giugno), Toni Capuozzo (6 giugno), Alessandro Di Battista (7 giugno) saranno solo alcuni degli ospiti presenti.

Tra gli appuntamenti di spicco, la mostra collettiva “InEdito”, in collaborazione con FRIDA Art Academy, visitabile ogni giorno, offrirà al pubblico un percorso interdisciplinare tra arte e letteratura. Le opere, site-specific e ispirate al concetto di confine, dialogheranno con lo spazio e con i visitatori, trasformando il libro in un oggetto artistico e simbolico, capace di attraversare e ridefinire i limiti della narrazione.

Non mancheranno poi momenti di sperimentazione come l’Osteria Letteraria, un luogo dove parole e vino si intrecciano, e anche i laboratori per tutte le età, dalla street art al restauro librario, alla narrazione illustrata.

Novità di rilievo di questa edizione

è l’istituzione del Premio LibrArte, un’iniziativa dedicata a celebrare l’eccellenza nel campo dell’editoria artistica. Il premio sarà conferito al miglior progetto editoriale edito tra il 2024 e il 2025, selezionato tra volumi che si distinguano per qualità, contenuti e innovazione.

Sono stati presi in considerazione in particolare cataloghi di mostre, monografie, saggi e testi didattici dedicati alle arti visive, architettura, design, arti performative (teatro, danza) e cinema.

Obiettivo del premio è valorizzare il talento di autori, curatori e case editrici che investono nella cultura visiva e nella ricerca grafica, contribuendo allo sviluppo di una cultura editoriale capace di fondere estetica e contenuto. Il riconoscimento viene assegnato da una giuria composta da professionisti del settore, curatori e critici d’arte.

LibrArte 2025 è promosso e sostenuto dal Comune di Folignano con il contributo di Fondazione Carisap, Bim Tronto. L’evento è curato da Carlo Bachetti Doria ed è organizzato da Mad Events in collaborazione con Èdi.Marca, Associazione Editori Marchigiani.

PROGRAMMA LIBRARTE 2025

Martedì 3 giugno

Ore 18:00 – Inaugurazione mostra “InEdito” (PalaRozzi, con FRIDA Art Academy)

Ore 19:00 – Inaugurazione Osteria Letteraria

Ore 19:00 – Presentazione libro “Ascoli nel Cinema” di Filippo Ferretti – PalaRozzi

Mercoledì 4 giugno

Ore 9:00 – 10:30 / 10:30 – 12:00 LibLab, Laboratori di scrittura creativa a cura di Opera cooperativa sociale – Aula Magna Scuola Secondaria di I grado di Villa Pigna

Ore 9:00 – 10:30 / 10:30 – 12:00 Laboratorio CART-ATTACK, Ludoteca Riù – Ludoteca e Biblioteca comunale di Folignano

Ore 9:00 – 10:30 / 10:30 – 12:00 English Corner KIDS a cura di CENTRO STUDI & FORMAZIONE GENIUS – PalaRozzi

Ore 09:30 – Inaugurazione Fiera libraria

Ore 10:00 – Presentazione del Progetto di riqualificazione urbana realizzato dall’ Isc Folignano Maltignano con il coordinamento artistico di Barbara Tomassini – PalaRozzi

Ore 10:00 – 22:00 Mostra “inEdito” – PalaRozzi

Ore 10:30 – Presentazione libro “Lu Piccule Principe” di Pier Paolo Piccioni

Ore 11:00 – Incontro con Moreno Giannattasio (riservato alle scuole)

Ore 16:00-19.00 Laboratorio BOOK-STOCK a cura di Ludoteca Riù – Parchi giochi di Folignano

Ore 17:00 – Clinica del libro (introduzione al restauro e rilegatura)

Ore 17:30 – Presentazione “Viaggio a Bordo” con Gino Fienga

Ore 18:00 – Incontro con FEDERICO BUFFA

Ore 21:30 – Concerto di fine anno ISC Folignano-Maltignano con cortometraggio finale

Giovedì 5 giugno

Ore 9:00 – 10:30 / 10:30 – 12:00 LibLab, Laboratori di scrittura creativa a cura di Opera cooperativa sociale – Aula Magna Scuola Secondaria di I grado di Villa Pigna

Ore 9:00 – 10:30 / 10:30 – 12:00 Laboratorio CART-ATTACK, Ludoteca Riù – Ludoteca e Biblioteca comunale di Folignano

Ore 9:00 – 10:30 / 10:30 – 12:00 English Corner KIDS a cura di CENTRO STUDI & FORMAZIONE GENIUS – PalaRozzi

Ore 10:00 – 22:00 Fiera libraria – PalaRozzi

Ore 10:00 – 22:00 Mostra “inEdito” – PalaRozzi

Ore 10:30 Presentazione del libro “FERMATI: FACCIO IO!”, (Editore Itard) e Laboratorio didattico per alunni, a cura delle Dott.sse Giuseppina Ciotti ed Eleonora Palmieri – PalaRozzi

Ore 11:00 – Incontro con Federico Buffa (riservato alle scuole)

Ore 16:00-19.00 Laboratorio BOOK-STOCK a cura di Ludoteca Riù – Parchi giochi di Folignano

Ore 17:00 Clinica del libro “laboratorio/workshop di riparazione e rilegatura libri” – Pala Rozzi

Ore 17:30 Concerto dell’indirizzo musicale dell’ISC Folignano Maltignano – Aula magna della Scuola sec. I grado Villa Pigna

Ore 18:00 Spettacolo di narrativa letteraria a cura di Marco Sciame dal titolo “IL GRIDO DI RAFFAELLO”. Presentazione del libro a fumetti: “Raphael Urbinas” (Ed. Nisroch) – PalaRozzi

Infine ore 21:00 Incontro con l’autore PIERLUIGI BRUSTENGHI e presentazione del libro “Intelligenti si diventa” – Pala Rozzi

Venerdì 6 giugno

Ore 9:00 – 10:30 / 10:30 – 12:00 LibLab, Laboratori di scrittura creativa a cura di Opera cooperativa sociale – Aula Magna Scuola Secondaria di I grado di Villa Pigna

Ore 9:00 – 10:30 / 10:30 – 12:00 Laboratorio CART-ATTACK, Ludoteca Riù – Ludoteca e Biblioteca comunale di Folignano

Ore 9:00 – 10:30 / 10:30 – 12:00 English Corner KIDS a cura di CENTRO STUDI & FORMAZIONE GENIUS – PalaRozzi

Ore 9:00 – 11:30 / Laboratorio creativo sul tema del confine, a cura di Urka e Cooperativa Sociale On the Road, SAI Folignano – PalaRozzi

Ore 10:00 – 22:00 Fiera libraria – PalaRozzi

Ore 10:00 – 22:00 Mostra “inEdito” – PalaRozzi

Ore 10:30 Presentazione libro “Un banco e venticinque cattedre, storie di un’esperienza anarchica nella didattica della matematica”, di Federico Sciocchetti – PalaRozzi

Ore 11:00 Incontro con l’autore PIERLUIGI BRUSTENGHI e presentazione del libro “Intelligenti si diventa” – PalaRozzi

Ore 15:30 Nasi rossi nell’astuccio – PalaRozzi

Ore 15:30-18:30 SCONFINATI – immagini di Me e Te – Scuola Secondaria di I grado Villa Pigna

Ore 16:00-19.00 Laboratorio BOOK-STOCK a cura di Ludoteca Riù – Parchi giochi di Folignano

Ore 17:00 Clinica del libro “laboratorio/workshop di riparazione e rilegatura libri” – Pala Rozzi

Ore 17:00 “STORIE OLTRE IL CONFINE”, a cura di Nati per Leggere e Un Villaggio per Crescere di San Benedetto del Tronto – Nido comunale “Pollicino”, Villa Pigna

Ore 18:00 – Osteria Letteraria: “Cento ali di libellula” – Poderosa Edizioni

Ore 18:30 – Osteria Letteraria: “La ragazza del Chiaro” – Un Passo Avanti Edizioni

Ore 19:00 – Premio LibrArte al miglior progetto editoriale artistico

Ore 21:00 – Book show con TONI CAPUOZZO

Sabato 7 giugno

ore 9:00 – 11:30 / Laboratorio creativo sul tema del confine, a cura di Urka e Cooperativa Sociale On the Road, SAI Folignano – PalaRozzi

Ore 10:00 – 22:00 Mostra “inEdito” – PalaRozzi

Ore 10:00 – 22:00 Fiera libraria – PalaRozzi

Ore 10:30 Presentazione libro “Dorotea di Lucilla Marini – PalaRozzi

Ore 11:00 Incontro con l’autore TONI CAPUOZZO – PalaRozzi

ore 15:00 Passeggiata letteraria al confine tra Marche e Abruzzo a cura di Associazione Gigaro 88, Associazione LaAV, Letture ad Alta Voce

Ore 16:00-19.00 Laboratorio BOOK-STOCK, a cura di Ludoteca Riù – Parchi giochi di Folignano

Ore 17:00 Clinica del libro “laboratorio/workshop di riparazione e rilegatura libri” – Pala Rozzi

Ore 17:00 – Reading poetico a cura di Jean Luc Bertoni con Cristiano D’Orazio, “LABIRINTI” e Eleonora Del Sorbo, “CANTI DI PIETRA” (Poesia edizioni) – PalaRozzi

Ore 18:00 EPHEMERIA COOP presenta il libro “Tito Labieno, Le sue gesta la sua gens”, di Alberto Calvelli – PalaRozzi, Osteria letteraria

Ore 18:30 – “Le sette noci d’oro” – Antonio De Signoribus, Seri Editore

Ore 21:00 – Presentazione “Come araba fenice” – Samuela Baiocco, Ed. Zefiro

Ore 21:00 – Incontro con ALESSANDRO DI BATTISTA

Ingresso gratuito – prenotazione obbligatoria solo per alcuni eventi