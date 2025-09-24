Folignano, domani appuntamento con il Burraco

FOLIGNANO (AP) – Giovedì 25 settembre alle ore 21, nei locali dell’ASD Bocciofila Isola Verde in via Cosenza (Villa Pigna), si terranno lezioni e partite libere di burraco.
L’iniziativa fa parte del progetto “Nuove energie”, coordinato da Unione Sportiva Acli Marche APS e finanziato dall’Ambito sociale territoriale XXII, che coinvolge i comuni di Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Folignano, Maltignano, Montegallo, Roccafluvione, Palmiano e Venarotta.
Il progetto “Nuove energie” include anche altre iniziative settimanali, tutte orientate a promuovere l’invecchiamento attivo e il benessere della popolazione.
La partecipazione è gratuita, per informazioni e iscrizioni, inviare un messaggio al 3495711408