Agricultura Festival, dal 12 al 14 settembre 2025 a Folignano

In Piazza Bolivar, con l’Agricultura Folignano Green Festival, tre serate di musica, cultura e spirito green. In programma concerti gratuiti con Pelù, Motta, Godano e Di Marco e focus sullo Sviluppo Rurale Marche

FOLIGNANO (AP) – Da venerdì 12 a domenica 14 settembre 2025, in Piazza Bolivar a Folignano, si terrà la settima edizione di Agricultura Folignano Green Festival, un evento tra musica, spettacolo, cultura e valorizzazione del territorio con ospiti d’eccezione.

I Concerti

Ogni sera, a partire dalle ore 21.00, in Piazza Bolivar concerti gratuiti con artisti di fama nazionale.

Il 12 settembre aprirà la kermesse l’Orchestralunata, mentre il 13 si ballerà con dj Asco. Il 14, infine, il clou: spazio a ‘Stazioni Lunari’, con la partecipazione di Ginevra Di Marco, Cristiano Godano (dei Marlene Kuntz), Francesco Motta e soprattutto Piero Pelù. Un mix di rock, cantautorato e sperimentazione che renderà unica ogni serata, offrendo al pubblico un’esperienza musicale indimenticabile.

Lo Sviluppo Rurale Marche protagonista al festival

Accanto alla musica il festival dedicherà ampio spazio ai temi della sostenibilità agricola e dello sviluppo rurale con il Seminario “Modelli e prospettive della multifunzionalità nello Sviluppo Rurale Marche”

Venerdì 12 settembre, infatti, alle ore 19.00, nell’apposita Area Eventi, si svolgerà un seminario dedicato alla multifunzionalità in agricoltura per sostenere la crescita e la diversificazione delle imprese agricole: dall’agriturismo all’enoturismo, dall’oleoturismo all’agricoltura sociale.

STAND

Per tutta la durata della manifestazione, sarà disponibile uno stand aperto a tutti, un punto di riferimento per conoscere meglio gli interventi e le risorse del Complemento di Sviluppo Rurale Marche a sostegno del comparto agricolo regionale.

Ingresso gratuito e spirito green

L’ingresso ai vari appuntamenti è gratuito e ogni serata unirà musica, emozioni e attenzione all’ambiente. Folignano, dunque, si conferma anche quest’anno un punto di riferimento per gli eventi che mettono al centro sia l’intrattenimento che la promozione di un futuro sostenibile.

Agricultura Festival, che ormai da sette anni richiama migliaia di visitatori da ogni parte del territorio nel corso delle tre serate, è organizzato dal Comune di Folignano, grazie alla collaborazione con la Pro Loco, diverse realtà associative del territorio e la Seventeen Eventi di Massimo Croci.