“L’Avaro Immaginario” di e con Enzo Decaro a San Severino

Il 16 febbraio sul palco del Teatro Feronia, per la Stagione 2024/25 “Aria di famiglia”, lo spettacolo che rappresenta un viaggio verso Moliere da Napoli a Parigi

SAN SEVERINO MARCHE – Domenica 16 febbraio 2025, alle ore 20.45, al Teatro Feronia di San Severino Marche andrà in scena “L’Avaro Immaginario”, scritto e diretto da Enzo Decaro e da lui interpretato con Nunzia Schiano e gli attori della compagnia di Luigi De Filippo.

Sette quadri, un prologo e un epilogo.

Lo spettacolo in particolare rappresenta un viaggio nel teatro, quello di Molière in primo luogo e quello di Peppino e Luigi De Filippo in secondo luogo, ma non soltanto.

In aggiunta è anche un viaggio nel tempo, quello del Seicento, un secolo pieno di guerre, epidemie, grandi tragedie ma anche di profonde intuizioni e illuminazioni che non riguardano solo “quel tempo”. Inoltre è anche il viaggio, reale e immaginario, di Oreste Bruno e la sua Compagnia di famiglia, quella dei Fratelli dè Bruno da Nola, (discendenti del grande filosofo Giordano Bruno), una vera “carretta dei comici” viaggiante, tanto cara sia a Peppino che a Luigi De Filippo.

È il viaggio verso Parigi, verso il teatro, verso Molière quindi, ma anche una fuga dalla peste, da una terribile epidemia che ha costretto i Nostri a cimentarsi in un avventuroso viaggio verso un sogno, una speranza o solo la salvezza. Lungo il percorso, quando “la Compagnia” arriva nei pressi di un centro abitato, di un mercato o di un assembramento di persone, ecco dunque che il “carretto viaggiante” diventa palcoscenico e “si fa il Teatro”.

E col “teatro” inoltre si riesce anche a mangiare, quasi sempre. Infatti, grazie agli stratagemmi di tutti i componenti della famiglia teatrale si rimedia il pasto quotidiano o qualche misera offerta in monete o, più spesso, qualche pezzo di animale, già cucinato, offerto come compenso della esibizione sul palco-carretto, manco a dirlo, delle opere di Molière (L’Avaro e il Malato Immaginario sono “i cavalli di battaglia” di cui vengono proposti i momenti salienti, opportunamente adattati al luogo e agli astanti).

Gli incontri durante il viaggio, sorprendenti ma non tutti piacevoli, l’avvicinamento anche fisico a Parigi, al teatro di Molière, la “corrispondenza” che il capocomico invia quotidianamente all’illustre “collega”, la forte connessione tra il mondo culturale e teatrale della Napoli di quel tempo con quella francese, renderanno dunque davvero unico il viaggio di tutta la “Compagnia di famiglia” commedianti d’arte ma soprattutto persone “umane”, proprio come la grande commedia del teatro, dove “tutto è finto, ma niente è falso”.

“L’Avaro Immaginario” di Enzo Decaro

con Nunzia Schiano

e con La Compagnia Luigi De Filippo (in o.a.) Luigi Bignone, Carlo Di Maio,

Roberto Fiorentino, Massimo Pagano, Fabiana Russo, Ingrid Sansone

regia di Enzo Decaro

scene Luigi Ferrigno

disegno luci Luigi Della Monica

musiche Nino Rota (da “Le Molière Immaginarie”) e canzoni popolari del ‘600 napoletano

costumi Ilaria Carannante

