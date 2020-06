InFoDì, a giugno gli incontri su turismo e cultura ogni martedì e giovedì

L’iniziativa formativa gratuita in digitale, promossa da Fondazione Marche Cultura in collaborazione con la Regione Marche, si trasforma in un appuntamento fisso. Neri Marcorè ospite speciale

ANCONA – Riparte InFoDì Pillole di in-formazione su cultura e turismo in diretta digitale. Regione Marche e Fondazione Marche Cultura hanno deciso di rendere permanente il progetto InFoDì. Stesso format, ad un ritmo diverso. Al posto delle “lezioni” quotidiane di circa 30 minuti l’una, che si sono svolte nei mesi di aprile e maggio scorsi, si prevedono ora due interventi settimanali di uguale durata: martedì e giovedì, sempre alle ore 16:00.

Programma fitto e vario quello previsto per il mese di giugno.

L’attore marchigiano Neri Marcorè terrà il primo dei tre appuntamenti dedicati al Cinema; a seguire, Cristina Priarone, Presidente di Italian Film Commision, e Marco Alessi, produttore della Dugong Films.

Sui temi della cultura e del turismo interverranno: Flavio Corradini, ex rettore dell’UniCam, attualmente Professore Ordinario di Informatica presso UNICAM e presidente del Consorzio Universitario Italiano per l’Argentina (C.U.I.A.); Paolo Clini, professore ordinario dell’UnivPM; Michele Pagliaroni, direttore artistico del centro teatrale dell’Università di Urbino; Jacopo Veneziani, giovanissimo storico dell’arte che si occupa di divulgazione artistica sui social e ha un libro in uscita con Rizzoli il 16 giugno p.v.; Silvia Badriotto, esperta di web marketing e turismo lento.

La decisione di trasformare InFoDì in un appuntamento fisso è stata dettata dalla elevata partecipazione registrata finora, andata oltre ogni aspettativa. Il ciclo iniziale di InFoDì ha registrato oltre 900 iscrizioni e una media di circa 250 partecipanti ad ogni incontro, con picchi di 340 partecipanti.

I fitti incontri del primo ciclo di InFoDì volevano dare una risposta immediata all’urgente fame di notizie e informazioni aggiornate su strategie e strumenti “praticabili” a sostegno del comparto della cultura e del turismo delle Marche posti in essere da Commissione Europea, MIBACT e Istituzioni regionali. La Fase 2 di InFoDì perde il carattere dell’urgenza e vuole proporsi come finestra in-formativa permanente sulla cultura e sul turismo delle Marche. Rimane invariato il registro pragmatico degli interventi: si alterneranno relatori autorevoli il cui unico scopo sarà quello di fornire informazioni utili e pratiche agli operatori dei due settori.

Il nuovo format implica un nuovo sistema organizzativo e di comunicazione. Alla pubblicazione del calendario attraverso campagne social e su mezzi stampa tradizionali, si affianca un programma in costante divenire, sempre aggiornato e disponibile al seguente link: https://fondazionemarchecultura.it/infodi-webinar-turismo-cultura/.

La partecipazione ai webinar è gratuita e possibile solo previa registrazione con deadline fissata alle ore 11:00 del giorno stesso dell’incontro, in seguito alla quale saranno inviate via e-mail le indicazioni per il collegamento per ciascun webinar.