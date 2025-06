IncantoMarche 2025, doppio appuntamento a San Severino

Luca Barbarossa si esibirà l’11 luglio a Castel San Pietro mentre Niccolò Fabi il 12 luglio, alla Roccaccia di San Lorenzo; converserà con loro in libertà Neri Marcorè, ideatore di RisorgiMarche

SAN SEVERINO MARCHE – Sarà un doppio appuntamento, tutto settempedano, a segnare il fischio d’inizio di IncantoMarche 2025, il festival musicale di RisorgiMarche che, con un totale di 15 date, animerà i prati dell’Appennino e i Comuni colpiti dal terremoto del 2016 e dall’alluvione del 2022. L’11 luglio a Castel San Pietro e il 12 luglio alla Roccaccia, IncantoMarche debutterà con un cartellone di altissimo profilo, promettendo un’edizione ricca di musica, incontri e solidarietà.

Il weekend inaugurale sarà una vetrina unica per la Città di San Severino Marche con un format tutto nuovo incentrato sugli incontri tra Neri Marcorè, ideatore di RisorgiMarche, e alcuni “amici artisti” d’eccezione come Luca Barbarossa e Niccolò Fabi. Oltre ad ascoltare in acustico i loro brani più conosciuti e apprezzati dal pubblico, questi appuntamenti offriranno l’opportunità di conoscere più da vicino i grandi musicisti. Luca Barbarossa si esibirà l’11 luglio, dalle ore 18, a Castel San Pietro mentre Niccolò Fabi il 12 luglio, sempre dalle ore 18, alla Roccaccia di San Lorenzo a confine con Treia.

“Saranno conversazioni in libertà dalle quali emergeranno racconti, curiosità e aneddoti – ha spiegato Neri Marcorè – in una piacevole dimensione amichevole, rilassata, nella bellissima scenografia del paesaggio naturale marchigiano. Un’esperienza unica, irripetibile, dunque imperdibile”. Le giornate si apriranno con le appassionanti incursioni degli organetti di Roberto Lucanero e Veronica Ferraioli e le loro “Marche Immaginifiche”, dove storie, tradizioni e fantasticherie diventeranno musiche e danze collettive.

L’edizione 2025 di IncantoMarche, prodotta da TAM Tutta un’Altra Musica, è realizzata con il patrocinio, tra gli altri, della Città di San Severino Marche che si prepara ad accogliere con entusiasmo l’evento: “Siamo onorati di ospitare la doppia apertura di IncantoMarche, un festival che negli anni ha saputo, nella veste di RisorgiMarche, conquistare il cuore del pubblico e portare sul nostro territorio artisti di fama nazionale e internazionale” – sottolinea il sindaco, Rosa Piermattei, che aggiunge – Ricordiamo ancora il successo delle passate edizioni, che hanno visto protagonisti assoluti della scena musicale come Jovanotti, Cristiano Godano e Alessandro Asso Stefana, Ginevra di Marco e Franco Arminio, Dargen D’Amico, Lucio Corsi, Raiz & Radicanto, Stefano Bollani e Hamilton De Holanda, Simone Cristicchi, Ernst Reijseger & Cuncordu e Tenore de Orosei.

Ringraziamo Giambattista Tofoni, in primis, insieme a Neri Marcorè e a tutti gli organizzatori per la grande attenzione che continuano a rivolgere alla nostra comunità e per l'impegno costante nel valorizzare il nostro splendido entroterra attraverso la cultura e la musica. Sarà un'altra edizione indimenticabile".