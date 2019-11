“Il Natale che non ti aspetti”, tanti eventi nei borghi di Pesaro-Urbino

Dal 23 novembre un imperdibile evento diffuso con decine di appuntamenti che riempiranno di atmosfera 18 borghi della provincia di Pesaro e Urbino

PESARO-URBINO – La provincia marchigiana di Pesaro e Urbino, sabato 23 novembre, inaugurerà l’edizione 2019/2020 de “Il Natale che non ti aspetti”: imperdibile evento diffuso in programma in 18 borghi della provincia fino all’Epifania 2020.

La manifestazione, promossa dal Comitato Unpli di Pesaro e Urbino con la collaborazione di Regione Marche e Provincia di Pesaro e Urbino, è diventata meta di viaggio di migliaia di turisti alla ricerca di un Natale inedito da vivere in un viaggio tra borghi arroccati tra le colline e vivaci città affacciate sull’Adriatico.

“Il Natale che non ti aspetti” prenderà il via sabato 23 novembre con Candele a Candelara (fino al 15 dicembre), il primo evento dedicato alle fiammelle di cera. Da non perdere gli attesi spegnimenti dell’energia elettrica che, per due volte al giorno, lasceranno il borgo illuminato dalla sola luce delle candele.

Dalle 15.30 al via anche È Natale a Mombaroccio (fino all’8 dicembre), con il mercatino allestito con decine di casette in legno. Qui sarà possibile aiutare gli elfi che lavoreranno nella Pasticceria di Babbo Natale alle prese con la creazione di un inedito dolce. A far da cornice, la nevicata artificiale che scenderà sul borgo accompagnando la sfilata del presepe vivente fino alla capanna della Natività.

A pochi chilometri di distanza il borgo medievale di Gradara, teatro della storia d’amore di Paolo e Francesca, attenderà i visitatori con i mercatini dedicati all’artigianato made in Italy, eventi culturali e mostre nell’ambito de “Il Castello di Natale (fino al 6 gennaio). Da non perdere, sempre dal 23 novembre, Nel Castello di Babbo Natale: ambientato nel borgo medievale di pietra calcarea di Frontone, regalerà fino al 15 dicembre una suggestione unica. L’illuminazione del castello (dalle 17.30) affacciato sui 1701m del Monte Catria sarà capace di rapire gli sguardi di grandi e piccini.

“Pesaro nel Cuore” proporrà mercatini di artigianato artistico, animazione e laboratori musicali e una spettacolare pista di pattinaggio allestita sotto l’albero più luminoso d’Italia (70mila lucine a led). “Il Natale che non ti aspetti” proseguirà dal 1° dicembre con “Il Natale Più” di Fano con presepi di sabbia, un’intera via dedicata ai bambini, visite guidate all’imponente presepe permanente di San Marco: allestito nelle cantine settecentesche di Palazzo Fabbri è composto da 50 diorami (scene), 500 statue a movimenti meccanizzati.

Dal 7 dicembre sarà poi un “Magico Natale” a Fossombrone che regalerà occasioni di shopping da non lasciarsi sfuggire, la magia dell’Ufficio Postale di Babbo Natale e nevicate “garantite” per tutte le festività. La splendida Urbino tornerà a rapire il pubblico con la 19esima edizione de “Le Vie dei Presepi” un’occasione per conoscere la città rinascimentale e curiosare tra vie, palazzi e vicoli alla ricerca di decine di natività artistiche.

Il calendario de “Il Natale che non ti aspetti” si concluderà con la Festa Nazionale della Befana di Urbania (dal 4 al 6 gennaio 2020) e le 1.000 calze cucite a mano a colorare le viuzze del borgo, le 300 aiutanti della vecchina che incontreranno i piccini, la calza da record lunga oltre 50 metri e la spettacolare discesa della Befana che planerà con la sua scopa in un volo acrobatico di 36 metri.