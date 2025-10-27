Halloweekend nell’antico castello medievale di Gradara

Dal 31 ottobre al 2 novembre il borgo di Gradara si popolerà di oscure figure tra tanti spettacoli da brivido e visite guidate horror

GRADARA (PU) – Dal 31 ottobre al 2 novembre nel borgo di Gradara prenderà vita uno degli eventi più attesi dell’anno l’Halloweekend, tre lunghi giorni di paura per vivere con adrenalina la festa di Halloween.

L’evento, curato dalla Proloco di Gradara e finanziato dalla Regione Marche, aprirà i battenti a creature misteriose, la perfidia di Mercoledì, e a orde inquiete di fantasmi vaganti per le vie del Borgo.

La Proloco di Gradara ha ripensato l’antico castello medievale in veste cupa, animandolo di creature da brivido, fantasmi e malefici personaggi, partendo dalle reali radici storiche della Rocca, romanzate in versione fantasiosa. Tre giornate indimenticabili di spettacoli sinistri e coinvolgenti, un brivido da vivere per tutti. La novità di quest’anno sarà la suddivisione degli spettacoli per gradi di paura, in modo da poter offrire divertimento anche alle famiglie con bambini piccoli. Gli spettacoli più soft accessibili a tutti saranno indicati con bollino verde, mentre gli spettacoli ad alto contenuto di adrenalina saranno indicati da un bollino rosso.

Programma

Visite guidate horror, performance inquietanti in giro per il borgo, creature mostruose, entità misteriose, Mercoledì e la sua aura noir.

Tutto inizia venerdì 31 ottobre con la visita guidata “Paolo e Francesca:una storia stregata”; Il Conte Rino; Una Notte alla Rocca Maledetta, visita in notturna del castello (alle 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 22.30, 23.00)

Novità assoluta di questa edizione

è lo Psyco Circus (alle 16.30 -19.00 da bollino verde e dalle 19.00 alle 23.30 da bollino rosso), spettacolo horror che si svolge in borgo in un vecchio carro circense telonato, ad accogliere i coraggiosi spettatori il vecchio ed emaciato direttore ansioso di mostrare le sue attrazioni.

L’1 e 2 novembre sarà la volta del Crazy Circus Lunch & Dinner Show, un pranzo e una cena dai tratti inquietanti (alle 19:00 cena dell’1 novembre – alle 12:30 pranzo del 2 novembre. Bollino verde)

Il Crazy Circus è invece uno spettacolo adatto a tutti per vivere il lato più bizzarro del folle circo di Halloween, gustando una cena o un pranzo da brivido. Gli spettacoli saranno attivi per tutte le giornate dell’Halloweekend, ad eccezione de “Una Notte alla Rocca Maledetta” che domenica 2 novembre sarà sospesa.

Durante l’Halloweekend il Borgo, “vestito” a tema, sarà animato da tantissimi spettacoli, alcuni dei quali dedicati ai più piccoli come ad esempio il bizzarro Conte Rino, “Trick R Treat” ovvero caramelle distribuite ai bambini per il rito del “dolcetto o scherzetto”, Le bolle stregate e l’immancabile vivacità inquietante di Mercoledì, protagonista in borgo nei pressi della sua cupa casa. Mercoledì in questa edizione 2025 di Halloweeekend rappresenta il simbolo della famiglia allargata, nel caleidoscopio di tutti i suoi colori.

Un Halloweekend proprio adatto a tutti!

Gli spettacoli sono consultabili su www.gradara.org per prenotazioni: hallogradara@gr oppure WhatsApp 3401436396. L’ingresso al borgo è libero.