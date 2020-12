Il Natale che non ti aspetti, Babbo Natale live su Facebook: ecco quando

Il 20 dicembre la Digital Edition 2020 de “Il Natale che non ti aspetti” porta Babbo Natale su Facebook per leggere le letterine e conoscere i piccoli autori

PESARO – Il Natale che non ti aspetti, quest’anno celebra la sua prima Digital Edition 2020 coinvolgendo le famiglie e soprattutto i bambini. Domenica 20 dicembre alle ore 17, Babbo Natale arriva su Facebook e riserva ai più piccoli uno spazio d’eccezione per conoscerlo…live! Sono sempre state magiche le sere in cui si lasciavano latte e biscotti sotto l’albero e ci si nascondeva in casa aspettando di vedere Babbo Natale. La Digital Edition 2020 de Il Natale che non ti aspetti accende quella magia con un evento online, Babbo Natale Digitale. Direttamente dalla sua casetta e in compagnia di un elfo, il vecchietto con barba bianca, vestito di rosso, dialoga con i bambini, legge le loro letterine, le commenta e risponde. I piccoli autori potranno dialogare in diretta proprio con Babbo Natale sulla pagina Facebook de Il Natale che non ti aspetti.

Come partecipare? È sufficiente scrivere una letterina che contenga pensieri, sogni, desideri e disegni, oltre alla consueta lista di regali, in modo che anche Babbo Natale possa conoscere i bambini. La letterina dovrà essere inviata all’indirizzo e-mail babbonatale@ilnatalechenontiaspetti.it senza dimenticare nome, età e Comune di provenienza.

Possono partecipare tutti i bambini, anche residenti fuori dalla Provincia di Pesaro e Urbino.

“In un momento tanto complesso, è ancora più importante dare un messaggio: non perdere la fiducia nel futuro”, afferma Damiano Bartocetti, presidente dell’Unione Proloco di Pesaro Urbino. “E ciò vale tanto per gli adulti quanto per i bambini ai quali Il Natale che non ti aspetti vuole regalare un momento straordinario fra leggenda e tradizione. Un’esperienza unica, leggera e sicura per condividere la gioia del periodo più scintillante dell’anno riportando al centro la persona e i valori che animano il Natale: donare e condividere”.

L’iniziativa de Il Natale che non ti aspetti, coordinata dalle Proloco di Pesaro e Urbino e promossa in collaborazione con la Regione Marche, la provincia di Pesaro e Urbino e in collaborazione con Confcommercio Pesaro e Urbino/Marche Nord, è un brand consolidato che ha costruito la sua forza in un’offerta unica e suggestiva, capace di catalizzare, ogni anno, l’attenzione dei media più importanti della stampa nazionale e internazionale, oltre che visitatori dall’Italia e dall’estero. Quest’anno l’emergenza sanitaria ha stimolato la rielaborazione del format: la Digital Edition 2020 è un modo nuovo e assolutamente contemporaneo di valorizzare la provincia attraverso una serie di momenti social che prevedono interazioni, contest e premi affinché resti viva la magia del Natale.

Per ulteriori info: www.ilnatalechenontiaspetti.it