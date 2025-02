Torna BacalàFest e GiroBacalà nelle terre di Pesaro e Urbino

Il Festival della tradizione regionale si terrà dall’8 febbraio al 6 aprile 2025 e coinvolgerà molti ristoranti del territorio

PESARO E URBINO – E’ in programma dall’8 febbraio al 6 aprile 2025 la nuova edizione del BacalàFest – Festival del baccalà, stoccafisso nelle terre di Pesaro e Urbino che, come da tradizione, apre l’anno enogastronomico della Regione Marche coinvolgendo, in un gustoso circuito, molti ristoranti del territorio.

Ad organizzarla, come ogni anno, sono l’associazione di cultura enogastronomica Viandanti dei Sapori e CONFCOMMERCIO Marche Nord con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche, della Provincia di Pesaro e Urbino e del Comune di Fano. Collaborano le associazioni O.L.E.A., Confraternita del Brodetto, Compagnia del Baccalà, Accademia Italiana della Cucina e A.I.S. Pesaro.

L’evento, con il tradizionale GiroBacalà, vede ancora una volta la partecipazione di numerosi ristoranti e trattorie ad un gustoso tour gastronomico nelle Terre di Pesaro e Urbino e non solo, che accompagnerà anche i palati più esigenti alla scoperta delle tante declinazioni locali di un piatto storico fino al 6 aprile prossimo.

La grande novità di questa edizione è la collaborazione con “Gioacchini – la Casa dello stoccafisso”, un’azienda leader nel settore sul territorio marchigiano che garantisce la qualità artigianale della produzione. In un mercato che, nel tempo, è diventato sempre più industriale, l’importanza ricoperta da una realtà che resta a conduzione familiare da oltre 100 anni ed è in grado di garantire l’alta qualità delle lavorazioni non poteva non essere riconosciuta e condivisa all’interno di questa manifestazione.

“Si rinnova anche quest’anno, – evidenzia Giorgio Sorcinelli, ideatore e responsabile della kermesse – l’appuntamento con una delle tradizioni enogastronomiche più longeve della Regione Marche, quella con il baccalà, una ricetta che da secoli unisce mare e collina in un piatto dalla storia affascinante. BacalàFest,è un evento dedicato a coloro che ci hanno trasmesso i tanti segreti e l’esperienza di preparare ricette, coloro che ci hanno insegnato, a volte obbligandoci, ad apprezzare questo alimento ormai tra i più tradizionali… le nostre mamme e le nostre nonne e con questa iniziativa vogliamo rendergli onore e riconoscenza.

Speriamo così di contribuire a valorizzare la tradizione e promuovere la cultura e il consumo di uno dei prodotti del mare, tra i più salutari e versatili in cucina, il baccalà o lo stoccafisso, una volta denominati “la bistecca dei poveri” e ora alimenti ricchi, della tradizione culinaria locale e nazionale di mare e di terra e l’olio extravergine di oliva, principe della cucina, in un evento popolare riservato agli appassionati di questa eccellenza gastronomica”.

Confcommercio Marche Nord partecipa direttamente all’organizzazione dell’evento

“Abbiamo deciso di affiancare – spiega il direttore Agnese Trufelli – gli storici organizzatori di questa manifestazione veramente importante per la valorizzazione delle tipicità e delle produzioni enogastronomiche del territorio. Sia il baccalà che lo stoccafisso hanno una lunga tradizione nel mondo della ristorazione della nostra regione, per questo, la collaborazione rientra nell’ambito delle attività di potenziamento del settore dei pubblici esercizi e del mondo della ristorazione dato che Confcommercio è la più grande organizzazione del settore dei pubblici esercizi e della ristorazione”.

Il più gustoso tour del territorio provinciale, dunque, golosa appendice alla XXXVI edizione di Sapori e Aromi d’Autunno, organizzata dall’Associazione Viandanti dei Sapori, è un’occasione per conoscere di più e meglio le radici culturali di una tradizione locale centenaria che da sempre è presente sulle nostre tavole e si è trasformato da piatto “povero” in una ricetta ricercatissima ed apprezzata della cucina popolare e ricco richiamo anche per il turismo enogastronomico del territorio.

Fino al prossimo 6 aprile, gli appassionati “viandanti dei sapori” potranno gustare ricette diverse di baccalà o stoccafisso nei ristoranti al prezzo convenzionato (giorni e menù a scelta degli operatori) di 15 € (per il baccalà) e 18 € (per lo stoccafisso).

La 14^ Disfida gastronomica Stoccafisso e Baccalà

Ma oltre a questo, è già possibile prenotare il proprio posto (0721.88474 – per le prenotazioni) alla due DISFIDE GASTRONOMICHE: quella nazionale che vedrà il testa a testa tra 7 Cuochi professionisti, MERCOLEDI’ 12 FEBBRAIO di altrettanti Ristoranti, provenienti da Marche, FVG e Puglia e quella regionale, che vedrà lo scontro “all’ultimo baccalà” tra 7 Cuochi amatoriali MERCOLEDI’ 26 FEBBRAIO.