‘Humanity Music Festival’, il 7 ottobre la presentazione a Petritoli

Presso il Teatro dell’Iride verrà presentata la rassegna umanistica che per il 2022 organizza un concorso per band in omaggio all’arte di Lucio Dalla

PETRITOLI (FM) – Verrà presentata al Teatro dell’Iride di Petritoli , la rassegna umanistica ‘Humanity Music Festival’ che per il 2022 organizza un concorso per band in omaggio all’arte di musica e parole di Lucio Dalla, in occasione del decimo anniversario della sua morte.

La rassegna è promossa dall’Associazione Culturale La Decima con il riconoscimento dei Patrocini: della Regione Marche, del Consolato della Repubblica Moldava (per la circoscrizione territoriale di Marche e Abruzzo) dei Comuni di Petritoli e Montegranaro (della provincia di Fermo) e del Comune di Urbino (Provincia di PU, città in cui Dalla ha vissuto per oltre 20 anni, con grande intensità di sentimento mistico e spirituale, riflesso nella sua arte in musica e parole).

Il Festival si svolge con la direzione artistica di Ricky Portera (storico chitarrista di Lucio Dalla) la collaborazione di Maurizio Solieri (storico chitarrista di Vasco Rossi) e la partecipazione straordinaria di Dario Ballantini (artista e volto noto di Striscia la Notizia).

La presentazione della Rassegna (aperta anche al pubblico) si svolgerà alla presenza di Portera, Solieri, Caracchi (erede della famiglia Dalla) e delle Autorità Politiche in rappresentanza delle istituzioni coinvolte, tra cui il Console della Repubblica di Moldova Roberto Galanti, oltre ai partner che sostengono l’iniziativa.

Durante la conferenza verrà anche presentato il tema centrale della Rassegna Humanity selezionato nell’ambito della Settima Conferenza Internazionale UniCart (19-21 ottobre 2022) come progetto internazionale che parte dalle Marche, e pone l’etica della cultura neo umanista espressa dai cantautori italiani dell’età contemporanea, quale veicolo di turismo artistico intellettuale, sinonimo di unione nel rispetto delle diversità di popoli legati dalla cultura del valore dell’uomo per l’uomo: concetto della filantropia universale di cui l’arte è da sempre custode.