Gran Galà della Moda 2025 a San Severino Marche: sfilate, danza e bellezza in Piazza del Popolo

Sabato 26 luglio 2025, Piazza del Popolo si trasforma in una passerella sotto le stelle per il Gran Galà della Moda: eccellenze del Made in Italy, performance artistiche e ospiti d’eccezione per una serata di eleganza e spettacolo

SAN SEVERINO MARCHE – La splendida cornice di Piazza del Popolo si prepara ad accogliere uno degli eventi dell’estate settempedana: il “Gran Galà della Moda”, in programma sabato 26 luglio 2025 con inizio alle ore 21:30. Sarà ancora una volta una serata ad ingresso libero dedicata all’eccellenza del Made in Italy e al talento locale e regionale nel settore moda e non solo.

L’iniziativa, promossa da Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno, Fermo insieme al Comune di San Severino Marche e al Consiglio Regionale delle Marche, viene organizzata dall’associazione Attività Produttive ed è una produzione di Fabbricaeventi.com per la regia di Chiara Nadenich.

La serata inoltre sarà condotta da Marco Moscatelli e Romina Pierdomenico, figure note nel panorama degli eventi.

Il “Gran Galà della Moda” edizione 2025

vedrà sfilare le creazioni di numerosi e rinomati atelier e aziende, tra cui: Calzaturificio London di Monte San Giusto, Carlo Salvatelli di Montegranaro, ChicèChic di Ascoli Piceno, DolceVita Designer Moda di Morrovalle, Dolci Oberdan di Sant’Elpidio a Mare, Gio+ di Montecosaro, Giovanna Nicolai di Civitanova Marche, Maglificio Pamira di Cingoli, Ottica Natalini di San Severino Marche, Paimar di Montappone, Rashway Abbigliamento Sportivo di Fermo, Samuela Salvucci Gioielli di Ripe S. Ginesio, Sartoria Trea di Treia, Simona Bonacci di Civitanova Marche e Sonia Maltoni di San Severino Marche.

Un’ulteriore attrattiva della serata sarà poi la performance di A&G Show Dance, che arricchirà lo spettacolo con momenti di danza. Inoltre è previsto un momento molto particolare dove sarà protagonista il Centro medico BluGallery con la partecipazione straordinaria dell’ex giocatrice della Nazionale italiana di pallavolo Serena Ortolani come testimonial di bellezza e benessere.

Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, esprime grande entusiasmo per l’evento: “Siamo orgogliosi di tornare ad ospitare a San Severino Marche il ‘Gran Galà della Moda’, un’occasione eccezionale per valorizzare il talento e la maestria delle nostre aziende del settore. Questo evento non solo anima da tempo la nostra meravigliosa piazza del Popolo ma rappresenta anche un importante volano per il prestigio del Made in Italy e per la promozione del nostro territorio. Invito tutti a partecipare a questa serata di eleganza e bellezza, un vero tributo alla creatività che ci contraddistingue”.

L’appuntamento è per sabato 26 luglio 2025, alle ore 21:30 , in piazza del Popolo ad ingresso gratuito. Un evento imperdibile per gli amanti della moda e per chi desidera trascorrere una serata all’insegna dello stile e dello spettacolo.