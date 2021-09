Gradara, Finale Regionale Marche di Miss Grand international Italy

GRADARA (PU) – Si è svolta nella bellissima location del Modà Hostaria del Castello di Gradara la finale Regionale del Concorso Internazionale di Bellezza Miss Grand International Italy regalando ad un ampio pubblico una serata ricca di emozioni, 10 ragazze in passerella per aggiudicarsi il titolo Regionale di Miss Mascotte (13/16anni) e un parter di 11 finaliste per il titolo ufficiale del concorso provenienti da diverse Nazioni ma residenti nella Regione Marche(17/27 anni).

Una serata in armonia all’insegna della sana competizione fra donne, cosa più unica che rara, ragazze amiche che hanno giocato all’insegna della loro bellezza comune senza rendere il concorso un oggetto della stessa passerella ma valorizzando il carisma insito in ogni concorrente, messe a proprio agio senza la minima sensazione dell’esame corporeo e prettamente fisico.

L’agente Regionale Marche Francesca Guidi conducendo la serata afferma con entusiasmo

“buona la prima “,semplicemente perché c’erano tutte le premesse per un evento grandioso e così è stato ,un successo incredibile che ha visto la partecipazione di un team pazzesco, ragazze bellissime e a partire dalla giuria qualificata a carattere Nazionale che ringraziamo iniziando dal suo Presidente il guerriero Ivan Cottini, Fabrizio Romagnoli, Sara Ranocchi, Biagio Buonomo e Caterina Corradino giudici impeccabili e scrupolosi,allo stesso tempo simpaticissimi.

Lo start ha visto protagoniste le Mascotte in costume Playmar, poi una seconda uscita del brand Allegri Mosaici di Pesaro di Feliciana Cenerini proponendo Outfit inediti per una passerella teen con tagli e tessuti originali e briosi, curate e speciali le acconciature realizzate con maestria da Rogerio Parrucchiere Pesaro dalla solare Cristina De Franca.

La votazione dei giudici è stata un’anime incoronando Miss Mascotte Marche 2021 la bellissima pesarese con il viso d’angelo Arianna Bernardini di 16 anni ,si è cimentata attraverso il talento della recitazione in un commovente monologo, ora dovrà passare al vaglio della giuria Nazionale per accedere alla Finalissima Nazionale,le facciamo i nostri migliori auguri.

Durante la serata l’ospite in canto Paola Urbinati ha incantato il pubblico presente esibendosi in brani impegnativi di Mia Martini, Mina ,dedicati alla Donna con la sua splendida voce.

Il momento ospiti si è alternato con le performance di ballo moderno/contemporaneo delle allieve della scuola Chorus Danza Urbino capitanate dall’energica professionista Bianca Maria Berardi, coniugando la magia dell’arte alla danza .

Le concorrenti big hanno aperto la sfilata con i costumi di Playmar prima votazione, per proseguire con la magnifica collezione moda autunno inverno made in Italy di Trendy Boutique Pesaro di Miriam El Mellouli stile giovane e raffinato, coinvolgente e luminosa l’uscita di Meli Gioielli Firenze indossando pezzi unici lavorati a mano in “Madrevitato Etrusco”,abbinata a Gioielleria Marlen Gabicce Mare di Marilena Borri rivenditore autorizzato che ha saputo valorizzare le ragazze attraverso parure romantiche di perle e cammei ,pietre preziose e coralli. La bellezza è arrivata anche attraverso le acconciature di Natural Style Parrucchieri Gabicce Mare di Donatella Galli e il suo staff.

Un ruolo importante e creativo quello del trucco realizzato per tutte le aspiranti Miss affidato alle Make Up Artist Ilaria Balducci e Johanna Elizabeth Rodríguez Mercedes.

L’adrenalina sale e abbiamo sognato ad occhi aperti nel veder sfilare le ragazze con l’abito da sposa di “Le Spose di Roberta “Misano Adriatico di Roberta Balducci, evidenziando il portamento di ognuna di loro attraverso suggestivi Outfit fiabeschi dal romantico al moderno impreziositi da pizzi, nude e strass.

Queste sono state le prove affrontate dalle ragazze per la votazione,la prima fascia assegnata sponsor Nazionale Map Tricosistem vede un terzo posto in ex aequo tra Ilaria Massacesi 19 anni Pesarese e Sunita Osmani 21 anni di Appignano (MC) consegnati gadget.

La seconda classificata andrà direttamente in finale Nazionale premiata con la fascia sponsor Nazionale più gadget Caffè Strega se l’aggiudica Tamara Etchevery 22 anni Uruguaiana ma residente ad Ancona ,universitaria in scienze biologiche, lavora come hostess e cameriera con la passione della moda, pratica sub e ama la natura.

Il titolo più ambito quale la vittoria di Miss Grand International Italy Regione Marche 2021 se lo aggiudica Angelica Berretta 23 anni di Fossombrone (PU) con stupore e gioia premiata e fasciata dal Presidente di giuria Ivan Cottini, diploma di estetista,sport praticato equitazione, adora cucinare ,lingue parlate Inglese e Spagnolo ma la sua aspirazione più grande è la fotomodella.

Le due finaliste Nazionali in linea con lo spirito del concorso “No Violence Stop Warm “rappresenteranno la Regione Marche alla Finale Nazionale che si svolgerà a Roma dal 24 al 26 settembre ospitate dall’organizzazione del concorso patron Giuseppe Puzio, mettendosi in gioco e sognando la Finale Mondiale che quest’anno si svolgerà in Thailandia ,buona fortuna!!!!

La serata si è conclusa con una inaspettata e bellissima sorpresa, la toccante ed emozionante exibition di ballo protagonista la coppia Ivan Cottini e Bianca Maria Berardi sulle note del brano Rinascero’ Rinascerai portato anche tv ,di Stefano D’orario e Roby Facchinetti un bellissimo regalo per una serata indimenticabile,susseguito da un dolce momento la meravigliosa torta realizzata da Mariella Mosca Pasticceria e Catering.

Si ringrazia inoltre:

Tutte le ragazze partecipanti

Vacanzamia di Fabrizio Oliva

Fiorista Latini

Fotografi Loris Temeroli e Angelo La Tagliata

Dj Max

Modà Hostaria del Castello