A Gradara due eventi a cura di WunderKammer Orchestra per celebrare Dante

Due appuntamenti per i 700 anni del sommo poeta. Il 17 agosto “Vox in Bestia” e il 24 agosto la danza e la poesia ai tempi di Dante a cura di WKO-ADA.

GRADARA – Il bestiario della Divina Commedia e la danza ai tempi di Dante Alighieri. Questi i focus dei due appuntamenti di “Dante al Castello di Gradara” del 17 e 24 agosto 2021, piccola rassegna organizzata da WunderKammer Orchestra in collaborazione con il Comune di Gradara per celebrare il settimo centenario della nascita del sommo poeta. Il progetto è sostenuto dalla Regione Marche, Assessorato Beni e Attività Culturali, con il contributo di Sistemi Klein e degli sponsor tecnici Centroffset e Up Studio.

Per accedere agli spettacoli è obbligatoria l’esibizione del green pass oppure di una certificazione di esito negativo di un tampone effettuato nelle ultime 48 ore. In ragione dei controlli che si renderanno necessari, gli spettacoli inizieranno alle 21:30.

Si comincia quindi martedì 17 agosto alla Piazza D’Armi del Castello di Gradara con “Vox in Bestia. Un prontuario di Animali Divini”, un omaggio a Dante attraverso gli animali della Divina Commedia, progetto della cantante Laura Catrani, voce solista, con Tiziano Scarpa, narratore e autore dei testi, Peppe Frana, chitarra elettrica, e con le video animazioni di Gianluigi Toccafondo e le musiche di De Rossi, Franceschini, Solbiati, De Machaut, Ciconia e Anonimo. Lo spettacolo nella sua tournée estiva ha già toccato alcuni dei principali festival italiani, come Ravenna Festival, Sagra Malatestiana di Rimini, Cantiere Internazionale d’arte di Montepulciano, e molti altri.

Cerbero, il colubro, l’aquila, l’allodola, l’ape, il pellicano, il cigno, l’astor e la gru. La Commedia di Dante offre uno straordinario ‘bestiario poetico’ in cui fiere, bestie e animali immaginari sono sempre un tramite tra gli uomini e Dio. Nello spettacolo di Laura Catrani – soprano, considerata voce di riferimento del repertorio novecentesco e contemporaneo, artista dotata di presenza scenica e ottime doti attorali – da ciascuna delle tre cantiche emergono tre luoghi poetici in cui gli animali vivono la loro forte carica visiva e simbolica. I testi, per voce sola, sono intonati da musiche originali di tre diversi compositori, Fabrizio de Rossi Re per l’Inferno, Matteo Franceschini per il Purgatorio e Alessandro Solbiati per il Paradiso. Ognuno dei nove quadri viene incorniciato da una delle voci più originali della letteratura italiana contemporanea, Tiziano Scarpa – autore di racconti, saggi, poesie e testi teatrali, Premio Strega 2009 per il romanzo “Stabat Mater” – che chiosa con i suoi versi originali l’essenza simbolica di ciascun animale dantesco. Negli intermezzi tra le Cantiche la musica dell’epoca di Dante con chanson trobadoriche e brani tratti dall’Ars Nova francese interpretati da Laura Catrani accompagnata dal suono della chitarra elettrica dell’eclettico liutista e musicista Peppe Frana. Intrecciati al canto, gli animali danteschi prendono vita e forma attraverso le visionarie video animazioni originali di Gianluigi Toccafondo.

Il 24 agosto, a cura di WKO-ADA Divisione Danza della WunderKammer Orchestra, alle 18:30 al Teatro Comunale di Gradara “Il danzare per fantasmata: la auctoritas del Poeta nella danza quattrocentesca di Domenico da Piacenza”, conversazione a cura di Cecilia Nocilli e alle 21:30 nel Cortile d’onore della Rocca di Gradara “La magia della danza e l’incanto della poesia nel Medioevo dantesco”, spettacolo di letture e danze di Marina Gelmetti, Enrica Sabatini e Chiara Gelmetti.

Biglietti “Vox in Bestia” 17 agosto: intero € 15,00; ridotto under 26 € 10,00; under 18 ingresso gratuito. Biglietti “La magia della danza” 24 agosto: intero € 10,00; ridotto under 26 € 5,00; under 18 ingresso gratuito. Biglietteria: all’ingresso della Rocca di Gradara dalle ore 20:00 del giorno dello spettacolo e online su Ticketnation. Info: info@gradarainnova.com (tel. 0541-964673); info@wunderkammerorchestra.com (cell. 366-6094910).