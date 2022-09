Il “Festival della carne bovina marchigiana” a Treia

Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre 2022 a Santa Maria in Piana sarà protagonista una delle eccellenze agroalimentari della Regione

TREIA – La prelibatezza di una delle eccellenze agroalimentari della Regione sarà celebrata a Santa Maria in Piana di Treia nell’undicesimo Festival della carne bovina marchigiana, organizzato dal comitato Nuova Santa Maria in Piana.

Un gustoso programma di tre giorni, da venerdì a domenica, con convegno, show e il concerto dei Cugini di Campagna, noto gruppo musicale pop che sarà protagonista sabato sera (ingresso gratuito con posti limitati alle ore 22).

Non possono mancare nel menù bistecche di Scottona, spezzatino e grigliate miste alla brace e, quest’anno, il venerdì sera sarà allietato con i Family Show Dance, animazione e show dance dalle ore 22.

Sabato alle 10 si discuterà di politiche agroalimentari e del nuovo piano 2021-2027 per le aree alto collinari e montane nel convegno in cui prenderanno parte il sindaco Franco CapponIi e il dottor Luca Palazzoni laureato in Scienze agrarie, alimentari e ambientali all’Università di Perugia. Interverrà anche Francesco Guzzini, consigliere regionale Coldiretti e la mattinata si concluderà con la presentazione del libro “I borghi delle Marche”, di Andrea Carpi, nel quale Treia è in primo piano.

Sabato sera a tutta musica e domenica a tutta danza con lo spettacolo della scuola di ballo “Studio dance Academy” per terminare la serata dalle ore 22 con l’orchestra danzante di Luca Bachetti. Durante tutta la manifestazione saranno presenti mercatini hobbisti e la ruota della fortuna.

Si potrà accedere allo stand gastronomico solo con prenotazione.

Per info e prenotazioni 3803044812 anche su Whatsapp e per consultare il programma visita il sito ufficiale di Santa Maria in Piana-Treia