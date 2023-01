Pesaro, ‘Jump’: dal 21 gennaio il Corso per istruttori in centri estivi

PESARO – Sempre più famiglie scelgono ‘Jump’. I numeri del 2022 hanno fatto balzare all’occhio un trend in netta crescita, grazie alle 1.873 iscrizioni nei 19 centri estivi sportivi dislocati tra Pesaro e Marina di Montemarciano. Un forte motivo di orgoglio per ASI Pesaro Urbino che li organizza e li promuove, ma anche una grande responsabilità che induce a voler migliorare costantemente la qualità della proposta. Da qui l’esigenza di un nuovo Corso per istruttori in centri estivi. Un’occasione di formazione e di crescita personale. E ovviamente di lavoro.

A organizzarlo è il Comitato Provinciale ASI Pesaro, in collaborazione con ASI Marche, ASI Settore Psicologia dello Sport, SSD Sportfly e Cooperativa Sociale Polis. La crescente fiducia da parte delle famiglie rende sempre più necessario l’aggiornamento costantemente degli istruttori, ma anche la formazione di nuove figure qualificate per rispondere in maniera sempre più positiva alle esigenze dei genitori che affidano i loro bambini, durante il periodo estivo, all’ente di promozione sportiva.

L’edizione 2023 del corso è in programma per il 21-22 gennaio e il 4-5 febbraio nei locali di Ethica Center, in viale Mattei a Fano. Sei i moduli in cui saranno suddivise le lezioni teorico-pratiche, per un totale di 24 ore, con tirocinio finale di 30 ore nelle società sportive affiliate ad ASI, come la SSD Sportfly, la SSD Fano Rugby e il Circolo Tennis Sant’Orso. Al termine delle lezioni i corsisti riceveranno diploma e tesserino tecnico, con tanto di iscrizione all’Albo Nazionale ASI.

Il direttore del corso sarà lo psicologo esperto in età evolutiva e presidente di ASI Marche Sammy Marcantognini, accompagnato da docenti esperti in materie educative e sportive. Questa importante esperienza formativa è rivolta principalmente a laureati o laureandi in scienze motorie, scienze della formazione, scienze dell’educazione, psicologia, studi umanistici, allenatori sportivi e insegnanti in generale. Il corso è però aperto anche a figure diverse previo colloquio individuale. Perché per far parte dello staff di Jump occorrono, sì, competenze specifiche e un percorso di studio adeguato, ma le porte sono aperte anche a tutte quelle persone attente, ambiziose e fortemente motivate nel relazionarsi con i bambini che – con la loro energia contagiosa – potranno regalare ai più piccoli dei momenti educativi e positivi all’altezza delle aspettative. Al di là degli studi eseguiti e delle esperienze maturate.

“Il corso – spiegano i responsabili – offre competenze specifiche per gestire attività insieme a gruppi di bambini dai 3 ai 14 anni, capacità che poi potranno essere riadattate a qualsiasi contesto sportivo. Forte è anche l’esigenza di presentare in maniera chiara e dettagliata il progetto educativo dei centri estivi sportivi Jump, con le sue linee guida e il format esclusivo. Un metodo fondato sui temi dell’organizzazione e della gestione del gruppo e delle attività ludico-motorie, ma che soprattutto parla di educazione, senso civico, empatia, gioia, ascolto individuale, spirito di sacrificio, allegria e positività contagiosa. Tutti valori fondativi che trovano un’applicazione concreta in un progetto educativo che si basa sull’’apprendere facendo’, sull’imparare attraverso il fare e la ricerca autonoma di una soluzione. Collaborazione, cooperazione, integrazione e sostegno sono inoltre i valori base che un educatore dovrà poi trasmettere ai bambini”.

Un format unico e condiviso, quello di Jump, da insegnanti che fanno parte di un gruppo di lavoro solido, coeso e che cresce di anno in anno. Anche per questo il corso di formazione vedrà la presenza di istruttori che già da tempo orbitano attorno ad ASI e ai centri Jump.

Per saperne di più basta telefonare al numero 393.3241166 per le zone di Pesaro a Fano, e al numero 393.8500970 per le zone da Marotta di Mondolfo fino a Montemarciano, oppure consultare la sezione ‘Formazione’ del sito www.asipesaro.it.