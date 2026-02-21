A San Severino Marche una tappa del Campionato Regionale Enduro

Domenica primo marzo il crossodromo San Pacifico sarà base logistica per il paddock e la partenza per la tappa ufficiale del Campionato Regionale Enduro Marche – Umbria

SAN SEVERINO MARCHE – I motori tornano a rombare tra le colline settempedane. Domenica primo marzo la Città di San Severino Marche ospiterà una tappa ufficiale del Campionato Regionale Enduro Marche – Umbria, un evento di grande rilievo per gli amanti delle due ruote tassellate e per tutto il movimento motoristico marchigiano.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Moto Club Settempedano, presieduta da Danilo Marasca, con il patrocinio del Comune che conferma così ancora una volta la sua vocazione come “Capitale dei motori”.

Il cuore pulsante della manifestazione sarà il crossodromo San Pacifico, struttura d’eccellenza nota a livello nazionale, che farà da base logistica per il paddock e la partenza. La gara si snoderà poi attraverso i territori limitrofi, offrendo un percorso tecnico e suggestivo che metterà alla prova la resistenza e l’abilità dei piloti.

Le sfide previste includono una prova di velocità fettucciata su terreno pianeggiante e un testo su di un settore più tecnico all’interno del sottobosco con ostacoli naturali, radici e pendenze tipiche del territorio maceratese.

La gara non rappresenta solo una competizione agonistica valida per il ranking regionale ma è anche un’importante occasione di promozione turistica. Il territorio di San Severino Marche, con i suoi scenari mozzafiato e la sua tradizione legata al motocross e all’enduro, si prepara ad accogliere centinaia di appassionati, piloti e team provenienti da tutta la regione.

“Siamo pronti ad ospitare un evento che celebra la passione e il sacrificio tipici di questo sport – sottolineano dal Moto Club Settempedano – Il tracciato è stato studiato per garantire la massima sicurezza e, al contempo, per esaltare le doti tecniche dei partecipanti”.

L’accesso alle zone dedicate agli spettatori presso il campo motocross San Pacifico sarà regolamentato per garantire la migliore visibilità dei passaggi tecnici. Le operazioni preliminari e le verifiche tecniche inizieranno già nella prima mattinata di domenica, con la partenza ufficiale prevista per le ore 9.