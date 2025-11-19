‘Conosci Visit Fossombrone’, il 24 novembre l’incontro in Comune

FOSSOMBRONE – La sala consiliare ospita, lunedì 24 novembre alle ore 18, l’incontro ‘Conosci Visit Fossombrone’: un viaggio alla scoperta della città, delle sue eccellenze e del suo tessuto economico. Ad organizzare l’iniziativa il Comune di Fossombrone insieme a Confcommercio Marche Nord, Cna, Confartigianato e Confesercenti.

Visit Fossombrone è una web app, uno strumento nuovo, un grande contenitore in continua evoluzione, per promuovere e valorizzare il territorio e le su eccellenze, con una tecnologia di ultima generazione semplice e intuitiva. Grazie ad un bando regionale a finanziamento totale, il Comune di Fossombrone ha realizzato la web app. Un punto di riferimento per cittadini, turisti e operatori locali, che favorisce la scoperta e la fruizione dei punti di interesse storici, artistici e commerciali della città.

Alcuni numeri, nell’app sono presenti al momento: 79 attività, 46 punti di interesse, 6 itinerari e oltre 150 contenuti visivi.

La nuova piattaforma digitale si propone di mappare e promuovere in modo dinamico i luoghi di interesse, insieme alle attività economiche del territorio. L’obiettivo è duplice: da un lato stimolare il turismo, mettendo in evidenza anche le mete meno conosciute; dall’altro, creare nuove opportunità per il commercio locale, incentivando i visitatori a fermarsi più a lungo in città.