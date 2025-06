“Stelle in epoca romana: miti e leggende” al Parco Archeologico di Fossombrone

Nell’ambito delle Giornate Europee dell’archeologia venerdì 13 giugno si terrà un evento speciale sul rapporto che gli antichi romani avevano con le stelle, le costellazioni, la volta celeste

FOSSOMBRONE – In occasione delle Giornate Europee dell’archeologia, venerdì 13 giugno alle 20.45 si terrà al Parco Archeologico di Forum Sempronii di Fossombrone lo speciale evento “Stelle in epoca romana: miti e leggende”, nato dalla collaborazione tra il Museo del Balì di Saltara, uno dei musei della scienza più importanti d’Italia, la Rete Museale della Via Flaminia e con il prezioso sostegno dei Comuni di Fossombrone e Colli al Metauro.

E’ stato presentato presso la sede di Confcommercio Marche Nord.

“L’archeologia – sottolinea il direttore Agnese Trufelli – può rappresentare una straordinaria risorsa per lo sviluppo turistico del nostro territorio. La provincia di Pesaro Urbino è ricchissima dal punto di vista archeologico e Confcommercio, nell’ambito del progetto di promozione turistica Itinerario della Bellezza, di cui Fossombrone e Colli al Metauro fanno parte, ha sviluppato un Itinerario ad hoc per promuovere un patrimonio di inestimabile valore.

In aggiunta grande spazio nella guida trova proprio il Parco Archeologico di Fossombrone dove, grazie ad una lodevole collaborazione, è in programma questo interessante evento e altri in futuro. E’ questo il modo giusto per valorizzare sempre più i nostri tesori”.

“La serata – ha proseguito la Direttrice scientifica del Museo del Balì, Francesca Cavallotti – è pensata per adulti e bambini e sarà occasione per saperne di più sul rapporto che gli antichi romani avevano con le stelle, le costellazioni, la volta celeste. Questa proficua collaborazione nata in occasione dell’evento è importante e speriamo tutti continui con l’obiettivo di promuovere due grandi eccellenze del territorio”.

In un racconto tra miti e leggende, guidato dall’operatore scientifico del Museo del Balì, Massimo Fucci, e dalla Direttrice della Rete Museale della Via Flaminia, Vanessa Lani, i partecipanti saranno invitati a portare delle coperte su cui potersi stendere per ammirare meglio la bellezza del cielo stellato.

“L’iniziativa che si svolge in una prestigiosa cornice, l’unico parco archeologico della Provincia di Pesaro e Urbino, rappresenta la prima di tante possibili collaborazioni future tra i due Comuni – hanno evidenziato l’Assessore al turismo del Comune di Fossombrone, Federica Romiti, e l’Assessore alla cultura del Comune di Colli al Metauro, Francesco Tadei – e dà avvio ad una serie di eventi sull’archeologia che si terranno a Fossombrone e Colli al Metauro nei mesi estivi”.

Ha concluso Vanessa Lani: “Due realtà molto importanti del territorio insieme per dar vita dunque a un grande evento. Siamo molto contenti di questa collaborazione, convinti che insieme si possano costruire iniziative e progettualità di rilievo”.

Il costo per partecipare sarà di 4 euro a persona, bambini gratis fino a 12 anni, e ci si dovrà prenotare al n. 3408245162 (Punto IAT Fossombrone).